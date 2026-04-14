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TRIÂNGULO MINEIRO

Vereador é preso em Minas por suspeita de estupro de vulnerável

Ordem foi dada pela Justiça após manifestação favorável do Ministério Público de Minas Gerais; crime teria ocorrido por cinco anos e caso está sob sigilo

Suspeito de matar e ocultar corpo da mãe é preso pela PC em Campo Belo - (crédito: PCMG/Divulgação)
Suspeito de matar e ocultar corpo da mãe é preso pela PC em Campo Belo - (crédito: PCMG/Divulgação)

O vereador Antônio Tiveron Filho (União Brasil), conhecido como Toninho Mineiro, de 72 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa segunda-feira (13/4), suspeito de cometer estupro de vulnerável por cinco anos, em Pirajuba, no Triângulo Mineiro.

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Segundo a corporação, na data da prisão também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com recolhimento de materiais que serão analisados no curso das investigações.

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Saiba Mais

A PC informou que a ordem judicial foi expedida pela Justiça, após manifestação favorável do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com base nos fatos e na necessidade de resguardar a instrução criminal.

A apuração do crime está sendo feita sob sigilo pela Delegacia de Polícia Civil em Conceição das Alagoas, também no Triângulo Mineiro.

Procurada pelo jornal Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o vereador deu entrada, ainda ontem, na Penitenciária Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba, também no Triângulo Mineiro, onde permanece à disposição da Justiça.

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Ana Luiza Soares - Estado de Minas

Por Ana Luiza Soares - Estado de Minas
postado em 14/04/2026 15:47
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