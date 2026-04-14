Corpo de idoso arremessado em rio após acidente é encontrado

O corpo de um idoso de 71 anos foi encontrado no Rio Glória pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta terça-feira (14/4), o terceiro dia de buscas. A vítima foi arremessada no curso d’água após o carro em que estava bater contra a mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, no último domingo (12/4).
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Segundo o CBMMG, o corpo foi recuperado por militares do Quarto Batalhão, sediado em Juiz de Fora, também na Zona da Mata. Após realização de manobras com a embarcação, seguida de busca visual, a vítima foi avistada pelos bombeiros militares às margens do rio.
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A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada.
Acidente
Um carro com três ocupantes colidiu contra a mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé, no domingo. Duas pessoas foram encontradas mortas no local do acidente.
Mais tarde, familiares chegaram ao local e informaram o CBMMG de que havia um terceiro ocupante no veículo. No domingo, os bombeiros iniciaram as buscas com mergulhadores e uma embarcação. A procura pelo idoso foi retomada na segunda-feira.
*Com informações de Izabella Caixeta