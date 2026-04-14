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FIM DAS BUSCAS

Corpo de idoso arremessado em rio após acidente é encontrado

A vítima foi lançada no curso d’água após o carro em que estava bater contra a mureta de uma ponte na rodovia no domingo (12/4)

No terceiro dia de buscas, o corpo de um idoso de 71 anos foi encontrado no Rio Glória pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) - (crédito: Divulgação CBMMG)
No terceiro dia de buscas, o corpo de um idoso de 71 anos foi encontrado no Rio Glória pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) - (crédito: Divulgação CBMMG)

O corpo de um idoso de 71 anos foi encontrado no Rio Glória pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta terça-feira (14/4), o terceiro dia de buscas. A vítima foi arremessada no curso d’água após o carro em que estava bater contra a mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, no último domingo (12/4).

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Segundo o CBMMG, o corpo foi recuperado por militares do Quarto Batalhão, sediado em Juiz de Fora, também na Zona da Mata. Após realização de manobras com a embarcação, seguida de busca visual, a vítima foi avistada pelos bombeiros militares às margens do rio.

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Saiba Mais

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada. 

Acidente 

Um carro com três ocupantes colidiu contra a mureta de uma ponte na BR-116, em Muriaé, no domingo. Duas pessoas foram encontradas mortas no local do acidente.

Mais tarde, familiares chegaram ao local e informaram o CBMMG de que havia um terceiro ocupante no veículo. No domingo, os bombeiros iniciaram as buscas com mergulhadores e uma embarcação. A procura pelo idoso foi retomada na segunda-feira.

*Com informações de Izabella Caixeta

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Laura Scardua - Estado de Minas

Por Laura Scardua - Estado de Minas
postado em 14/04/2026 15:56
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