Famosos são alvos de megaoperação da PF; saiba tudo! - (crédito: Instagram)

Uma operação de grande escala da Polícia Federal mobiliza agentes nesta quarta-feira (15) para desarticular um grupo suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro e movimentações ilegais que ultrapassam R$ 1,6 bilhão.

Ao todo, a operação cumpre 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão, distribuídos em oito estados e no Distrito Federal.

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Entre os detidos estão nomes conhecidos do público, como os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Ryan foi localizado durante uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista.

Já Poze, cujo nome de registro é Marlon Brandon Coelho Couto Silva, de 27 anos, foi preso em sua residência, situada em um condomínio de alto padrão no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

A ofensiva também atingiu o universo digital. Foram presos os influenciadores Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página "Choquei", e Chrys Dias, que acumula cerca de 15 milhões de seguidores, além de outros criadores de conteúdo.

A defesa de Ryan Santana dos Santos, de 25 anos, afirmou, por meio de nota, que ainda "não teve acesso ao procedimento, que tramita sob sigilo", mas ressaltou a "absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras".

Disse ainda que "todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada".

No caso de MC Poze do Rodo, os advogados declararam que "desconhece os autos ou teor do mandado de prisão" e que, quando tiver acesso aos documentos, "se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário".

As defesas de Raphael Oliveira e Chrys Dias não se pronunciaram até o fechamento desta matéria.

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