Gretchen lamenta morte de Mister Sam, produtor de seus hits: 'Éramos imbatíveis'

Mister Sam ajudou a moldar um estilo dançante e provocativo que dominou o País entre o fim dos anos 1970 e os anos 1990 - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Gretchen confirmou nesta segunda-feira, 13, a morte de Santiago Juan Carlos Malnat, conhecido como Mister Sam, produtor responsável por seus hits Conga, Conga, Conga, Freak Le Boom Boom e Melô Do Piripipi. Segundo a artista, a morte ocorreu devido a um enfarte fulminante. Ele tinha 61 anos.

"Hoje me despeço de alguém que não foi apenas um compositor? mas sim, parte da minha história, da minha voz e de tantos momentos que marcaram minha trajetória artística. Muito honrada em saber que para ele eu fui o seu maior orgulho e a Maior Criação que ele fez. (...) Todo esse caminho de sucesso aconteceu porque juntos éramos imbatíveis", escreveu Gretchen em depoimento nas redes sociais.

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O DJ argentino foi radicado no país desde 1973 e construiu carreira na indústria fonográfica influenciada pela disco music e por ritmos latinos. Um dos destaques de sua carreira foi a descoberta e produção de Gretchen, então Maria Odete Miranda, com o LP de estreia My Name Is Gretchen (1979). Ele também assinou trabalhos com o grupo Dominó, Rita Cadillac e Nahim, entre outros.

Mister Sam ajudou a moldar um estilo dançante e provocativo que dominou o país entre o fim dos anos 1970 e os anos 1990.

O produtor também teve papel importante na divulgação da música brasileira no exterior. Trabalhando na Copacabana Discos, ajudou a inaugurar uma filial em Nova York e conectou o som do Brasil com o mundo.