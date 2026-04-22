Acidentes em rodovias fazem 84 vítimas neste feriado

No feriado prolongado de Tiradentes, 84 pessoas morreram em acidentes nas rodovias brasileiras, segundo balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O levantamento nas rodovias federais registrou 1.022 acidentes e 1.167 feridos entre sexta-feira (17/4) e terça-feira (21).
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Em Formosa (GO), uma colisão envolvendo uma van, uma caminhonete e um caminhão deixou 8 mortos e 8 feridos. O caso ocorreu na manhã do dia 21, no km 60 da BR-020, no Entorno do Distrito Federal. A van, que transportava 13 pessoas da mesma família, invadiu a pista contrária, atingiu uma caminhonete e colidiu frontalmente com um caminhão.
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Também no dia 21, em Salinas (MG), uma batida frontal entre uma carreta e um carro matou seis pessoas, além de um cachorro. Todas as vítimas estavam dentro do carro. O condutor do veículo não se feriu.
Além dos sinistros, a PRF também identificou infrações graves de trânsito. Foram 5.320 ultrapassagens irregulares, 4.342 mau uso de cinto de segurança e 75 detenção por embriaguez.
*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
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