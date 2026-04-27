PCRJ realiza operação contra golpes com maquininhas de cartão

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) deflagrou na manhã desta segunda-feira (27/4) operação contra uma organização criminosa que realizava golpes digitais utilizando maquininhas de cartão. Os bandidos foram presos na Zona Sul do Rio e na Baixada Fluminense. Eles controlavam uma plataforma de pagamentos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A PCRJ aprendeu uma pistola e dois simulacros. Os oficiais também encontraram cerca de R$ 8 mil, mais de 20 maquininhas de cartão e inúmeros cartões em nomes de terceiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As investigações tiveram início no ano de 2025, após uma vítima ter sido enganada pelos criminosos e relatar o acontecimento à polícia. Na ocasião, ela foi enganada enquanto buscava atendimento da empresa por meio de chats nas redes sociais.
A tática dos golpistas induzia as vítimas a erros por meio de falsas informações, fazendo com que elas fizessem transações bancárias para a conta dos criminosos. De acordo com a PCRJ, a organização criminosa fazia o uso de máquinas de cartão de diferentes operadoras, que eram utilizadas para processar os valores obtidos com os golpes.
Durante o depoimento, um dos investigados afirmou ser dono de oito maquininhas de cartão. As maquininhas eram usadas em uma casa de shows no Recreio dos Bandeirantes. O esquema da organização também envolvia repasses via PIX, onde os valores eram repassados para contas de terceiros, para dificultar o rastreio.
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe
Saiba Mais