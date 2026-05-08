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VIOLÊNCIA

Sobrinho mata o tio a facadas após briga por morte de cadela

Homem de 33 anos confessou ter cometido o crime em Bambuí, no Sul de Minas, após uma discussão. Ele foi preso em flagrante e a faca apreendida

A Polícia Militar prendeu o homem em flagrante e a faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil - (crédito: PMMG/Divulgação)
A Polícia Militar prendeu o homem em flagrante e a faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil - (crédito: PMMG/Divulgação)

Um homem, de 33 anos, foi preso em Bambuí, no Sul de Minas, suspeito de matar o próprio tio, de 52, a facadas. À Polícia Militar (PM), o sobrinho confessou ter esfaqueado o familiar nesta quinta-feira (7/5) depois de se desentenderem por causa da morte de uma cadela.

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De acordo com a PM, a ocorrência foi no Bairro Nossa Senhora das Graças. Ao chegarem no local, os militares encontraram o autor do crime segurando a faca usada na ação. Já o homem mais velho foi encontrado caído dentro da casa com ferimentos.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte e a Polícia Civil (PC) periciou o local. Foram identificadas duas perfurações na vítima, sendo uma no abdômen e outra na cabeça.

 

O sobrinho foi preso em flagrante pelo crime de homicídio consumado e conduzido à delegacia, junto à faca.

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Melissa Souza - Estado de Minas

Por Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 08/05/2026 07:56
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