Influencer é preso suspeito de forjar furto para gravar vídeos

O influencer Luan Lennon, de 23 anos, foi preso no Centro do Rio de Janeiro pelo crime de denunciação caluniosa após suspeita de forjar um furto para gravar conteúdo para as redes sociais. Além dele, outros dois homens foram detidos. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (7/5).

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado, Luan Lennon teria deixado o vidro de um carro aberto e combinado com um flanelinha que ele oferecesse dinheiro a um pedestre para furtar um celular que estava dentro do veículo. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado, mas o espaço segue aberto para seu posicionamento.

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Ainda segundo informações da corporação, toda a ação era gravada pelo influencer do outro lado da rua. Na sequência, segundo a polícia, ele teria abordado o suposto ladrão e tentado dar voz de prisão. Nesse momento, policiais militares foram acionados e levaram os envolvidos para a delegacia.

Após investigação da 4ª DP (Presidente Vargas), os agentes concluíram que o crime havia sido forjado. A polícia também identificou outras duas pessoas envolvidas no esquema. Os três foram ouvidos e autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os fatos e identificar possíveis outros envolvidos.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores, Luan Lennon se apresenta como "carioca, 23 anos, empresário e acadêmico de Direito", além de afirmar que atua "combatendo a desordem em todo Estado do Rio de Janeiro".

Em diversos vídeos publicados em seu perfil, o influencer aparece abordando flanelinhas e questionando cobranças por estacionamento em vias públicas. "Flanelinha se dando mal na Barra da Tijuca, RJ!", afirma a legenda de uma das postagens.

Luan Lennon também disputou uma vaga de vereador nas eleições de 2024 pelo Partido Liberal (PL), mas não foi eleito.