Carlinhos de Jesus volta a dançar após luta contra doença degenerativa

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus volta a dançar durante o evento Cultura em Movimento, em Santos (SP) - (crédito: Reprodução / Instagram)

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, de 73 anos, voltou a subir em um palco para dançar, no último domingo (3/5), após meses de intensa luta contra a neuropatia radiculopática desmielinizante crônica, doença degenerativa que afetou a lomocação do artista.

Em registro publicado nas redes sociais pelo próprio dançarino, Carlinhos é acompanhado por uma professora de dança durante o evento Cultura em Movimento, em Santos (SP). O coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos, quadro da TV Globo, ministrou um workshop de dança e se apresentou ao lado da professora. O número de dança arrancou aplausos dos presentes.

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Veja o momento da apresentação de Carlinhos de Jesus:

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Coreógrafo chegou a perder os movimentos

Em julho de 2025, Carlinho de Jesus foi às redes para contar que havia sido diagnosticado com a doença autoimune, que se manifestou, de forma inicial, com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. Em seguida, evoluiu para a perda da mobilidade. Porém, mostrou evolução constante, e alcançou o estágio de poder voltar a dançar.

Em março deste ano, já havia chegado a se levantar e dançar de forma singela. Ao lado da dançarina Ana Botafogo, durante o 21º Dançando a Bordo, subiu ao palco de cadeira de rodas, mas se levantou, e completou o número de pé.