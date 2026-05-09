Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado - (crédito: Reprodução / YouTube / Caixa Econômica)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (9/5), seis loterias: os concursos 3006 da Mega-Sena; o 7021 da Quina; o 3681 da Lotofácil; 353 da +Milionária; o 2389 da Timemania e o 1211 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Aguarde. Os resultados dos sorteios serão divulgados em instantes.

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Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 43,6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 25-42-45-48-50-60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-07-09-11-12-14-15-16-20-21-22-25 .

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 14,2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-24-29-57-61.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 24,5 milhões apresentou o seguinte resultado: 04-06-13-36-47-56-63. O time do coração é o 07 - Athletic Club - MG.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 40 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 08-19-24-27-35-36. Os trevos sorteados foram: 2-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx





