"Fonte de alegria": Diplomata fala sobre perda da filha atropelada no Rio

Pai descreveu a filha como alguém que levava música, brincadeiras e leveza para a rotina da família - (crédito: Reprodução/Tv Globo)

O diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto falou pela primeira vez sobre a morte da filha, Mariana Tanaka Abdul Hak, atropelada ao lado da mãe por uma van desgovernada em Ipanema, na zona sul do Rio. Em entrevista ao G1, ele descreveu a jovem de 20 anos como “uma fonte de alegria” dentro de casa e comentou o sofrimento vivido pela esposa, a diplomata Ana Patrícia Neves Abdul Hak, que ainda se recupera dos ferimentos em uma cadeira de rodas.

Segundo Ibrahim, a dor enfrentada pela esposa vai além das lesões físicas causadas pelo acidente. Ao falar sobre Ana Patrícia, ele afirmou que ela sofreu uma “dor dupla”, física e emocional, após perder a filha no acidente.

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'Foi um anjo que Deus me deu', diz diplomata sobre morte da filha em acidente em Ipanema, no Rio https://t.co/zfNxJ0C9uO #g1 pic.twitter.com/AYmhWvwxZx — g1 (@g1) May 19, 2026

O diplomata relatou que Mariana acabou prensada contra um poste de sinalização no momento da colisão. A jovem foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Muito emocionado, Ibrahim lembrou que a filha havia acabado de chegar ao Brasil para iniciar uma nova fase da vida. Depois de morar em diferentes países por conta da carreira diplomática dos pais, Mariana decidiu construir a própria trajetória no Rio de Janeiro.

A jovem tinha sido contratada para trabalhar no escritório carioca da L’Oréal e havia desembarcado na cidade poucas horas antes do acidente. Após deixar as malas no apartamento onde passaria a morar, saiu para caminhar com a mãe pelas ruas do bairro.

Durante o relato, Ibrahim descreveu a filha como alguém que levava música, brincadeiras e leveza para a rotina da família. Em meio à emoção, ele afirmou que tenta encontrar conforto nos mais de 20 anos que viveu ao lado dela.

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Nesta terça-feira (19/5), Ibrahim e Ana Patrícia embarcaram pelo Aeroporto Santos Dumont rumo a São Paulo, onde acontece o velório da jovem.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades do Rio de Janeiro.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.