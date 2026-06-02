UnB entre 5 brasileiras a avançar em ranking

A Universidade de Brasília aparece entre as cinco instituições de ensino superior brasileiras que melhoraram o desempenho no ranking global de universidades, divulgado ontem pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR). Em um cenário em que a maioria das instituições nacionais perdeu de posições, a UnB avançou da 833ª para a 831ª colocação na classificação internacional.

Além da instituição brasiliense, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Federal do Rio Grande (UFRG) também melhoraram as posições. A UFSC, aliás, registrou a maior evolução: salto de 95 colocações, passando do 827º ao 732º lugar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os dados mostram um quadro de dificuldades para o ensino superior brasileiro. Das 52 universidades do país incluídas entre as duas mil melhores do mundo, 45 tiveram queda em relação à edição anterior do levantamento. O resultado representa 87% das instituições avaliadas e reflete, segundo a análise do CWUR, a redução da competitividade em indicadores ligados à produção científica diante do avanço de universidades estrangeiras, que contam com maiores investimentos em pesquisa e inovação.

Pesquisa científica

O ranking aponta que a principal fragilidade das universidades brasileiras está na pesquisa. Entre as 52 instituições classificadas, 44 apresentaram queda nesse indicador, considerado um dos mais relevantes da metodologia do CWUR. A avaliação leva em conta aspectos como quantidade de publicações acadêmicas, presença em periódicos de alto impacto, influência das pesquisas produzidas e número de citações recebidas pelos trabalhos científicos.

PRI-0206- universidades.jpg (foto: Lucas Pacifico)

Mesmo permanecendo como a universidade mais bem colocada do Brasil e da América Latina, a Universidade de São Paulo (USP) perdeu uma posição e passou a ocupar o 119º lugar no ranking mundial. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) caiu de 331ª para 346ª, enquanto a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recuou 10 posições — desceu ao 379º lugar. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) também caiu — da 454ª foi para a 479ª. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desce do 497° para o 508° posto.

Apesar do recuo observado entre as principais instituições brasileiras, o país continua concentrando as universidades mais bem posicionadas da América Latina. Além da USP, figuram entre os destaques regionais a UFRJ, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Unesp e a UFMG. Três instituições mantiveram exatamente a mesma posição da edição anterior: a UFRGS, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O levantamento do CWUR avaliou mais de 21 mil universidades em todo o mundo e classificou as duas mil melhores, com base em critérios relacionados à qualidade do ensino, empregabilidade dos ex-alunos, excelência do corpo docente e desempenho em pesquisa.

A produção científica responde sozinha por 40% da nota final, enquanto educação e empregabilidade somam 25% cada. A qualificação do corpo docente completa a metodologia, com peso de 10%.

Os resultados reforçam os desafios enfrentados pelo sistema universitário brasileiro para manter a competitividade em um ambiente acadêmico cada vez mais disputado internacionalmente. Ao mesmo tempo, o avanço da UnB e de outras quatro instituições demonstra que ganhos pontuais continuam sendo possíveis mesmo diante das dificuldades observadas no cenário nacional, especialmente quando há evolução em indicadores ligados à pesquisa e à produção de conhecimento.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi

Saiba Mais Brasil Mulher morre após cair de escada durante desembarque em Congonhas

Mulher morre após cair de escada durante desembarque em Congonhas Brasil Parto em casa e socorro na BR-040: a ajuda à pequena Tereza

Parto em casa e socorro na BR-040: a ajuda à pequena Tereza Brasil Mulher cai em bueiro e é salva por mototaxista; veja vídeo

Mulher cai em bueiro e é salva por mototaxista; veja vídeo Brasil Novo ataque de tubarão deixa jovem ferida em praia do Recife; veja vídeo









