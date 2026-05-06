LATAM lucra US$ 576 milhões apesar de crise nos combustíveis

A companhia aérea LATAM Airlines anunciou, em balanço publicado nessa terça-feira (5/5), lucro líquido de US$ 576 milhões para o primeiro semestre de 2026. O resultado, considerado positivo pelos executivos, ocorre em meio a um momento de instabilidade global nos preços dos combustíveis, alavancado pelo conflito no Oriente Médio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Além do lucro, a empresa relatou um aumento na capacidade operacional, com o transporte de 22,9 milhões de passageiros no primeiro trimestre, um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Enfrentamos esse momento de crise bastante aguda no setor de combustíveis no mundo inteiro com uma mistura de cautela e de confiança”, declara Jerome Paul Jacques Cadier, CEO da LATAM Airlines no Brasil. “Temos uma companhia bastante eficiente, com um custo baixo de operação e com um balanço saudável, isso faz com que a possamos enfrentar esse momento com confiança”.
O grupo também reajustou as projeções para 2026 com base no cenário geopolítico mundial. Segundo o comunicado, os impactos no caixa devem ser compensados por medidas já adotadas desde o início do conflito, como “ações de gestão de receita, ajustes de capacidade direcionados, iniciativas adicionais de controle de custos, medidas de liquidez para as finanças e capital de giro”.
Em coletiva, Ricardo Bottas, CFO da companhia, ressaltou que esse é o melhor resultado trimestral registrado pela empresa. “Adotamos uma estratégia de crescimento com rentabilidade, a combinação conjugada desses eventos é o que direciona todas as decisões do Grupo LATAM”, afirma.
O executivo destacou ainda o aumento das receitas com passagens para as cabines premium, que representam 27% das receitas totais com passageiros.
Saiba Mais
- Economia BB realiza 1,8 mil renegociações no 1º dia do Novo Desenrola
- Economia Conselho aprova acordo de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar
- Economia MP junto ao TCU pede investigação completa no Novo Desenrola
- Economia Banco do Brasil inicia Novo Desenrola nesta quarta-feira
- Economia Durigan diz que Pix e tarifas estarão na pauta de encontro com Trump
- Economia Impacto da alta do petróleo no Brasil é de 20%, afirma Durigan
Gabriella BrazRepórter
Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).