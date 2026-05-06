LATAM lucra US$ 576 milhões apesar de crise nos combustíveis

A companhia aérea LATAM Airlines anunciou, em balanço publicado na terça-feira (5/5), lucro líquido de US$ 576 milhões para o primeiro semestre de 2026. - (crédito: Latam/Divulgação)

A companhia aérea LATAM Airlines anunciou, em balanço publicado nessa terça-feira (5/5), lucro líquido de US$ 576 milhões para o primeiro semestre de 2026. O resultado, considerado positivo pelos executivos, ocorre em meio a um momento de instabilidade global nos preços dos combustíveis, alavancado pelo conflito no Oriente Médio.

Além do lucro, a empresa relatou um aumento na capacidade operacional, com o transporte de 22,9 milhões de passageiros no primeiro trimestre, um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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“Enfrentamos esse momento de crise bastante aguda no setor de combustíveis no mundo inteiro com uma mistura de cautela e de confiança”, declara Jerome Paul Jacques Cadier, CEO da LATAM Airlines no Brasil. “Temos uma companhia bastante eficiente, com um custo baixo de operação e com um balanço saudável, isso faz com que a possamos enfrentar esse momento com confiança”.

O grupo também reajustou as projeções para 2026 com base no cenário geopolítico mundial. Segundo o comunicado, os impactos no caixa devem ser compensados por medidas já adotadas desde o início do conflito, como “ações de gestão de receita, ajustes de capacidade direcionados, iniciativas adicionais de controle de custos, medidas de liquidez para as finanças e capital de giro”.

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Em coletiva, Ricardo Bottas, CFO da companhia, ressaltou que esse é o melhor resultado trimestral registrado pela empresa. “Adotamos uma estratégia de crescimento com rentabilidade, a combinação conjugada desses eventos é o que direciona todas as decisões do Grupo LATAM”, afirma.

O executivo destacou ainda o aumento das receitas com passagens para as cabines premium, que representam 27% das receitas totais com passageiros.