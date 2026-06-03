Água Crystal: fabricante orienta consumidores após detecção de bactéria

Após a Anvisa determinar recolhimento de água mineral Crystal no Distrito Federal em outros estados nesta quarta-feira (3/6), a Brasal, fabricante responsável, orientou consumidores a procurarem o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para solicitar substituição ou reembolso de unidades específicas do produto após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa.

Segundo a Mineração Bom Jesus (MBJ), responsável pelo envase do lote, o recolhimento ocorre de forma preventiva e voluntária. A contaminação foi detectada durante uma fiscalização da Vigilância Sanitária realizada em março em um ponto de venda no DF.

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O lote afetado foi envasado em janeiro e distribuído de forma limitada. Além do Distrito Federal, o produto foi comercializado em cidades de Goiás, Tocantins e São Paulo.

De acordo com a empresa, a bactéria foi encontrada em apenas uma amostra coletada pela fiscalização. Após a notificação, "mais de 300 análises teriam sido realizadas em produtos e etapas do processo de produção, sem novas detecções de microrganismos indicadores de contaminação", disseram em nota.

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A empresa afirma ainda que, devido ao alto volume de vendas, não há indícios de que as unidades do lote permaneçam disponíveis nos pontos de venda.

Os consumidores que tiverem embalagens identificadas com o lote “P 200126” — descrito na embalagem como “LZ1 VAL 200127 3 P 200126” — devem entrar em contato com o SAC da fabricante para receber orientações sobre troca ou devolução do valor pago.

A MBJ informou que a medida vale exclusivamente para o lote citado e destacou que outros produtos da marca Crystal não são alvo da ação. A fabricante também afirmou que a unidade segue operando normalmente.

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O lote foi distribuído no Distrito Federal, nos municípios tocantinenses de Arraias, Combinado e Novo Alegre, e em cidades goianas como Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás, Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão. Em São Paulo, a distribuição ocorreu em Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí.