Saiba de onde surgiu a campanha "Block no Tigrinho"

Batizada de Block no Tigrinho, a campanha foi lançada pelo coletivo 342 Artes - (crédito: Reprodução/blocknotigrinho)

A campanha "Block no Tigrinho" foi criada em 2 de junho de 2026 como uma iniciativa do coletivo 342 Artes, movimento criado para promover mobilizações sociais e culturais no Brasil e liderado pela produtora Paula Lavigne. A ação reúne artistas, influenciadores e personalidades da cultura brasileira em um esforço para ampliar o debate sobre os impactos das apostas online, especialmente os chamados jogos de cassino virtual, como o popular "Jogo do Tigrinho".

Com o slogan "De que lado da influência você está?", a campanha busca estimular uma reflexão sobre o papel de celebridades e criadores de conteúdo na divulgação de plataformas de apostas. Segundo os organizadores, a exposição constante desse tipo de publicidade nas redes sociais contribui para normalizar uma atividade que tem gerado preocupação crescente entre especialistas, autoridades e entidades ligadas à saúde pública.

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No manifesto divulgado pelo movimento, as bets são classificadas como uma "epidemia" que provoca vício, sofrimento e endividamento. A campanha também defende maior controle sobre a publicidade do setor e incentiva usuários a deixarem de seguir influenciadores que promovem casas de apostas.

Além da mobilização nas redes sociais em que tem mais de 70 mil de seguidores no instagram, o movimento lançou um abaixo-assinado online para demonstrar apoio popular à causa. Até esta segunda-feira (8/6), mais de 27.800 mil pessoas haviam aderido à iniciativa por meio do site oficial da campanha.