Filhos são os agressores em 55% das denúncias de violência contra idosos

Uma pesquisa recente, coordenada por professores da Universidade Federal Fluminense (UFF), mostrou que no ano de 2025 cerca de 55% das denúncias de violência contra idosos registradas no Brasil tiveram como agressores os próprios filhos. Os dados foram divulgados no “Mapa da Violência contra a Pessoa Idosa no Brasil”, que analisou números do próprio Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

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Segundo o órgão, no ano de 2025 foram mais de 180 mil denúncias de violência contra idosos, superando os números de anos anteriores como 2023 e 2024 que registraram respectivamente 179 mil e 143 mil denúncias. De acordo com os professores Alessandra Camacho, Maria Eduarda Araújo e João Pedro Coelho, líderes da pesquisa, o resultado indica um “aumento vertiginoso” das denúncias.

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Para Alessandra Camacho, um dos principais pontos identificados pelo levantamento foi o aumento desses números de violência dentro de ambiente familiar, sobretudo entre pais e filhos. “Isso revela uma quebra do ambiente de segurança. O lar, que deveria ser um espaço de proteção, acaba se tornando um lugar de medo para muitos idosos”, apontou a pesquisadora.

Nos dados, é possível ver que o último ano foi o primeiro desde de 2023 que os filhos homens deixaram de liderar o quadro de agressores, deixando a 1ª colocação para as filhas mulheres. Alessandra explica que os idosos que sofrem agressões no âmbito familiar, geralmente dependem de cuidados ou ajuda nas atividades cotidianas, ficando assim mais vulneráveis.

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Na questão do perfil das vítimas, a pesquisa revela que mulheres são as mais atingidas pelas agressões. Já a faixa etária que mais teve registros de agressões foram os com 80 anos ou mais, sendo ao todo 24,01% das denúncias registradas. No geral, a pesquisa mostrou que os casos de violência contra idosos continuam acontecendo principalmente no ambiente doméstico e por parentes próximos.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.

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