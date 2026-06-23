Mulher é condenada por matar crianças com ovo de Páscoa envenenado

Jordélia Pereira Barbosa foi condenada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz a uma pena total de 66 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão. A decisão, anunciada na segunda-feira (22), se refere aos crimes de duplo homicídio qualificado contra duas crianças e tentativa de homicídio contra a mãe das vítimas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a denúncia, a condenada enviou um ovo de Páscoa envenenado à residência de Mirian Lira Rocha, em Imperatriz. A entrega foi feita por um mototaxista. O alimento foi consumido pela família, resultando na morte de Luiz Fernando Rocha Silva, de 7 anos, e Evillyn Fernanda Rocha Silva, de 13.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
Ciúme pode ter motivado envenenamento de família com ovo de Páscoa; criança de 7 anos morreu
-
Adolescente morre após comer bolo envenenado; colega confessa crime
-
Mulher que matou filha de 2 anos no DF tem pena aumentada para 40 anos
Mirian também comeu o doce, mas sobreviveu após receber atendimento médico de urgência e ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Conselho de Sentença concluiu que a morte dela não ocorreu apenas em razão do rápido socorro prestado.
Durante o julgamento, os jurados reconheceram a prática de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra Mirian, com as qualificadoras de motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação. Em relação às crianças, foi confirmada a prática de duplo homicídio quadruplamente qualificado.
Segundo a decisão, a ré assumiu o risco de matar os menores ao enviar o alimento envenenado. Foram consideradas as qualificadoras de motivo torpe, uso de veneno, dissimulação e o fato de as vítimas terem menos de 14 anos.
O magistrado responsável pela sentença destacou o elevado grau de planejamento da ação. A condenada teria se deslocado de Santa Inês para Imperatriz, utilizado disfarces, se hospedado em um hotel com identidade falsa e monitorado a rotina da vítima antes do crime.
A pena foi individualizada da seguinte forma:
-
14 anos, 9 meses e 25 dias pela tentativa de homicídio contra Mirian;
-
25 anos, 11 meses e 6 dias pela morte de Luiz Fernando;
-
25 anos, 11 meses e 6 dias pela morte de Evillyn.
As penas foram somadas por se tratar de crimes com desígnios autônomos. O juiz manteve a prisão preventiva da condenada e negou o direito de recorrer em liberdade, determinando o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado.
Além da reclusão, foi fixada uma indenização mínima por danos morais de 100 salários mínimos para Mirian Lira Rocha e de 400 salários mínimos para os pais das duas vítimas fatais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.