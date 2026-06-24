Homem é encontrado morto após noite de frio em São Paulo

Homem em situação de rua, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto por volta das 6h45 desta quarta-feira, 24, informou a Secretaria Municipal de Assistência Social de Mogi das Cruzes. A pasta informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e a investigação do óbito foi conduzida pela Polícia Civil.
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Sem informar qual cidade, a prefeitura disse que a vítima era do interior de São Paulo, mas há algum tempo vivia em situação de rua em Mogi das Cruzes, onde possui família, sem vínculo por causa da dependência química. "Ele já havia sido acolhido de forma permanente por três vezes pela Secretaria Municipal da Assistência Social, mas sempre acabava evadindo-se da unidade", disse.
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Conforme a pasta, as baixas temperaturas do mês de junho fizeram com que os agentes sociais trabalhassem de forma mais intensa nas ruas. De domingo a domingo, as equipes atuam em horário estendido, até as 21 horas e, nos dias abaixo de 10ºC, até as 22 horas.
O cronograma faz parte da Operação Inverno, em que, a prefeitura aposta na ampliação do serviço e de vagas em entidades para combater o frio. As vagas foram de 158 para 192:
- Abomoras - Abrigo para homens - 33 vagas - Bairro Socorro
- Cáritas Diocesana - Casa Emanuel - Abrigo para homens - 33 vagas - Mogi Moderno
- Cáritas Diocesana - Maria Madalena - Casa de passagem feminina - 30 vagas - Alto do Ipiranga
- Óia Eu - Casa de passagem masculina - 30 vagas - Mogilar
- Óia Eu - República Masculina - 10 vagas - Ponte Grande
- Óia Eu - República Feminina - 10 vagas - Vila Suissa
- Cáritas Diocesana - Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para homens em situação de rua - 12 vagas - Vila Oliveira
Ao todo, as 34 vagas ampliadas na Operação Inverno serão distribuídas entre as instituições Maria Madalena, Abomoras, Casa Emanuel e Óia Eu Casa de Passagem, informou a prefeitura. "A adesão aos serviços ofertados, durante as abordagens, ocorre de forma espontânea por parte das pessoas que se encontram em situação de rua".
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