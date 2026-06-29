Operação fecha 35 bunkers e 33 túneis usados no garimpo ilegal

Infraestruturas como bunkers e túneis são utilizados pelos garimpeiros para retomar a atividade ilegal mesmo após a expulsão do território - (crédito: Reprodução/ Governo Federal )

O governo federal divulgou nesta segunda-feira (29/6) que a operação de desintrusão na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso, já destruiu, até agora, 35 bunkers e 33 túneis utilizados pelo garimpo ilegal na região.

A ação já ultrapassou a marca de 90 dias, e é focada em incursões de inteligência que impeçam o retorno de garimpeiros e a consequente exploração ilegal de ouro dentro do território. Ao todo, a operação já causou um prejuízo de mais de R$ 100 milhões para as organizações criminosas.

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A camuflagem de equipamentos e da atividade garimpeira está sendo desfeita com identificação e inutilização de túneis subterrâneos construídos para explorar ouro, que burlam as fiscalizações, e de bunkers abertos para esconder equipamentos em um eventual retorno ao território.

A operação é articulada pelas equipes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

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As equipes identificaram e destruíram, até o momento, 35 bunkers. Ao mesmo tempo, 33 túneis foram identificados, e a Polícia Federal está realizando a destruição dessas escavações subterrâneas, que são usadas para a extração do mineral.

Retorno barrado

Na avaliação do coordenador-geral da desintrusão, Nilton Tubino, a operação segue com um novo fluxo.

“Ao mesmo tempo em que novas incursões em áreas de garimpo acontecem, estamos impossibilitando o retorno às áreas já mapeadas, com a completa inutilização da infraestrutura criminosa montada, a exemplo da destruição dos túneis, dos bunkers, das máquinas pesadas e de todo o aparato que os garimpeiros ilegais trouxeram para dentro do território”, afirmou.

A megaoperação já causou um prejuízo de mais de R$ 100 milhões aos criminosos, com a inutilização e apreensão de 3,8 toneladas de explosivos, a destruição de 199 acampamentos, 829 motores de garimpo, 34 escavadeiras hidráulicas, entre outros itens que compõem o total do prejuízo imposto.

*Estagiário sob supervisão de Victor Correia