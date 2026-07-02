Quer estudar IA de graça? Google e CIEE oferecem 110 mil bolsas

Parceria CIEE e Google oferece 110 mil bolsas e curso de IA, preparando jovens para o futuro digital - (crédito: Gemini/Nano Banano)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Google renovaram a parceria estratégica para o ciclo 2026/2027, anunciando a oferta de 110 mil bolsas de estudo. A principal novidade é o lançamento de um curso focado em Inteligência Artificial, disponível na plataforma Coursera.

A capacitação é totalmente gratuita e aberta para pessoas a partir de 16 anos. Não é necessário ter conhecimento prévio na área de tecnologia para participar da formação.

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As inscrições podem ser feitas de forma imediata pelo portal oficial da instituição, no endereço portal.ciee.org.br/quero-me-preparar/google-tech/. A expectativa é que os candidatos aprovados recebam o acesso à plataforma em até sete dias após a conclusão do cadastro.

O anúncio oficial ocorreu durante o evento "Google For Brasil", em São Paulo. O novo curso de IA integra um total de sete trilhas de especialização técnica de alta demanda, com o objetivo de democratizar o acesso à qualificação e preparar talentos para as transformações do mercado.

Bruno Melo, coordenador do CIEE, afirma que parcerias tecnológicas são fundamentais para ajudar os jovens com os desafios de um mercado que muda rapidamente, funcionando como uma ponte para as profissões do futuro.

Greg Hart, CEO da Coursera, destacou o orgulho na colaboração. Ele pontuou que a iniciativa capacita estudantes com habilidades práticas em IA e credenciais reconhecidas pelo setor, criando uma base para o sucesso profissional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.