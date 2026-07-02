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Advogado de suspeita de matar idosos: "Ela tem transtornos mentais"

Advogado afirma que diarista fazia acompanhamento psiquiátrico e avalia pedir exame de insanidade mental durante o processo

Advogado de suspeita de assassinar idosos cita
Advogado de suspeita de assassinar idosos cita "histórico de transtornos mentais" - (crédito: Reprodução)

O advogado Bruno Corrêa Lemos, responsável pela defesa da diarista Paola Stefany Neto Cirino, suspeita de matar o advogado Claudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, afirmou que a cliente possui histórico de transtornos mentais e fazia acompanhamento psiquiátrico.

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Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (2/7), o defensor disse que Paola sempre buscou tratamento médico especializado e possui um diagnóstico relacionado à saúde mental. Segundo ele, a defesa reúne documentos que comprovam essa condição.

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"É uma pessoa que sempre buscou tratamento médico psiquiátrico e possui um diagnóstico sensível relacionado à sua saúde mental. A documentação que comprova a situação de saúde da Paola está sendo reunida", afirmou.

Bruno Corrêa Lemos acrescentou que aguarda a documentação médica para avaliar a necessidade de solicitar à Justiça a instauração de um exame de insanidade mental.

O advogado também declarou que a suspeita tem um histórico pessoal "extremamente conturbado". Segundo ele, essa condição já havia sido mencionada pela própria Polícia Civil e por familiares da diarista. Durante a manifestação, o defensor ressaltou ainda que toda pessoa tem direito à defesa. "Nenhuma causa criminal é indigna de defesa", afirmou.

Paola foi presa na madrugada desta quinta-feira (2/7), em um hotel na cidade de Itabira (MG), onde estava acompanhada do filho, de 6 anos. Durante interrogatório, ela confessou o duplo homicídio e disse ter agido sozinha.

Os corpos de Claudio Atala Inácio e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio foram encontrados na última terça-feira (30/6), dentro do apartamento do casal. As vítimas apresentavam ferimentos provocados por facadas, principalmente na região do tórax.

O último contato da família com o casal ocorreu na segunda-feira (29/6). Os corpos foram localizados por um dos filhos das vítimas, que decidiu ir até o apartamento após estranhar a ausência do pai no escritório de advocacia onde ambos trabalhavam.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, após cometer o crime, Paola tomou banho, lavou a faca utilizada no ataque e deixou o imóvel vestindo roupas de Maria Clotilde.

 
 
 
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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Amanda S. Feitoza e Giovanna Rodrigues
postado em 02/07/2026 14:52
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