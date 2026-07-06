Quem é Isabel Haugseng Johansen? Conheça a esposa de Erling Haaland

Isabel Haugseng Johansen, esposa de Erling Haaland, artilheiro da Noruega, responsável pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, tem investido na carreira de modelo e mais interessada no mundo da moda.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com mais de meio milhão de seguidores apenas no Instagram, a jovem, de 21 anos, tem se tornado cada vez mais ativa na plataforma. Ela costuma publicar sobre diversos assuntos e um deles é sua relação com as roupas, ela, inclusive, esteve nos desfiles da semana de moda em Milão, no início do ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A jovem, que saiu aos 18 anos de sua cidade natal para acompanhar o marido na Inglaterra, ela buscou se inserir numa nova realidade. Ainda assim, já é considerada um ícone fashionista por seus fãs.
"A forma como me visto depende do meu humor. Alguns dias quero estar elegante, outros mais descontraída, com calças de cintura baixa e uma regata. Nos dias em que preciso de um ânimo extra, me arrumo um pouco mais. Uso maquiagem e algo bonito", declarou, em entrevista à revista KK Magazine.
Ela, inclusive, já possui histórico no futebol. Jogou profissionalmente e chegou a atuar no time feminino do Bryne Fotballklubb, da Noruega, o mesmo clube onde Haaland deu seus primeiros passos no futebol, mas deu uma pausa na carreira na pandemia e nunca mais retornou.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Graciele Lacerda faz desabafo inesperado sobre filha com Zezé Di Camargo
- Diversão e Arte Mara Maravilha fala sobre antigas confusões e cita Eliana
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos nesta segunda-feira (6/7)
- Diversão e Arte Luciana Cardoso se emociona ao relembrar transplantes de Faustão
- Diversão e Arte Antes e depois de Marina Sena: veja como a cantora mudou ao longo dos anos
- Diversão e Arte 6 famosos brasileiros que têm diabetes e você não sabia
- Diversão e Arte De volta à Globo, Cristiana Oliveira faz desabafo sobre envelhecimento: "Não vivo de passado"
- Diversão e Arte Viih Tube fica Sem Instagram, TikTok e YouTube em meio a polêmica de reality com funcionários
- Diversão e Arte Beyoncé lança nova música 'guardada' há 13 anos
- Diversão e Arte Um 'jardim dentro do Garden': revelados novos detalhes do casamento de Taylor Swift
- Diversão e Arte Indiana Nomma celebra 30 anos de carreira com baile no Clube do Choro