Quem é Isabel Haugseng Johansen? Conheça a esposa de Erling Haaland - (crédito: Reprodução/Instagram)

Isabel Haugseng Johansen, esposa de Erling Haaland, artilheiro da Noruega, responsável pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, tem investido na carreira de modelo e mais interessada no mundo da moda.

Com mais de meio milhão de seguidores apenas no Instagram, a jovem, de 21 anos, tem se tornado cada vez mais ativa na plataforma. Ela costuma publicar sobre diversos assuntos e um deles é sua relação com as roupas, ela, inclusive, esteve nos desfiles da semana de moda em Milão, no início do ano.

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A jovem, que saiu aos 18 anos de sua cidade natal para acompanhar o marido na Inglaterra, ela buscou se inserir numa nova realidade. Ainda assim, já é considerada um ícone fashionista por seus fãs.

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"A forma como me visto depende do meu humor. Alguns dias quero estar elegante, outros mais descontraída, com calças de cintura baixa e uma regata. Nos dias em que preciso de um ânimo extra, me arrumo um pouco mais. Uso maquiagem e algo bonito", declarou, em entrevista à revista KK Magazine.

Ela, inclusive, já possui histórico no futebol. Jogou profissionalmente e chegou a atuar no time feminino do Bryne Fotballklubb, da Noruega, o mesmo clube onde Haaland deu seus primeiros passos no futebol, mas deu uma pausa na carreira na pandemia e nunca mais retornou.