"Comigo não, otário": saiba o que disse Neymar ao goleiro da Noruega

A derrota do Brasil para a Noruega e a eliminação da Copa do Mundo, no domingo (5/7), também foi marcada por um duelo de provocações entre Neymar e o goleiro Ørjan Nyland.
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Ao programa Fantástico, da TV Globo, o especialista Gabriel Veloso, afirmou que, instantes antes da cobrança do pênalti nos acréscimos, o camisa 10 brasileiro tentou provocar o adversário ao perguntar: "Onde você quer?". Nyland respondeu em seguida: "Na trave, tenta na trave".
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Na cobrança, Neymar optou por uma cavadinha, balançou as redes e comemorou encarando o goleiro. Segundo a leitura labial, o atacante afirmou "comigo não, comigo não, otário", celebrando o sucesso na disputa individual.
A análise também apontou outras conversas registradas durante o confronto. No lance que resultou na penalidade favorável ao Brasil, Matheus Cunha contestou a decisão da arbitragem. "Ei, juiz, é falta", protestou.
Ainda conforme a interpretação das imagens, o ambiente ficou mais acirrado após a defesa do goleiro norueguês na primeira cobrança de pênalti brasileira.
Enquanto a tensão aumentava entre os atletas em campo, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou as paralisações para orientar a equipe e repassar instruções durante as substituições.
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Apesar de Neymar ter convertido a penalidade nos minutos finais da partida, o resultado não foi suficiente para manter a Seleção brasileira na competição. A Noruega segurou o placar até o apito final, confirmou a vaga na sequência do Mundial e encerrou de vez a campanha do Brasil pelo título de 2026.
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