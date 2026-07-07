Menino de 6 anos é encontrado morto em terreno baldio em Maceió

Uma das hipóteses analisadas pelos investigadores é a de que Peterson tenha sido vítima de estupro de vulnerável antes de ser morto - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo de um menino de seis anos foi encontrado na noite de segunda-feira (6/7) em um terreno baldio coberto por mato na Avenida José Moura Rocha, no bairro Cidade Universitária, em Maceió. A vítima foi identificada como Peterson Ykaro Gomes Cardoso.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com diferentes linhas de apuração. Uma das hipóteses analisadas pelos investigadores é a de que a criança tenha sido vítima de estupro de vulnerável antes de ser morta. A causa da morte, porém, ainda não foi confirmada.

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Segundo o portal g1, horas após o crime, o tio-avô da criança foi preso na Estação Utinga, na capital alagoana. O suspeito foi identificado como Emanuel Vicente.

Família iniciou buscas após desaparecimento

De acordo com informações da Polícia Militar, os pais de Peterson Ykaro são divorciados. Por esse motivo, o menino passou o fim de semana com o pai, o militar da reserva Edílson Cupertino Cardoso.

Ao tentar levar o filho de volta para a casa da ex-esposa, Érika Santos Gomes da Silva, o pai constatou que ela ainda não havia retornado do trabalho. Diante da situação, decidiu deixar a criança na residência dos tios-avós maternos.

Mais tarde, a mãe entrou em contato com o ex-marido para saber onde o filho estava. Ao ser informada de que o menino havia sido deixado na casa dos parentes, dirigiu-se ao local. Segundo o relato, ao chegar à residência ela não encontrou ninguém.

A ausência da criança levou familiares a iniciarem buscas pela região para tentar localizar Peterson Ykaro.

Testemunhas relataram movimentação suspeita

Durante as buscas, surgiram relatos de testemunhas que podem ajudar a esclarecer o caso. Segundo essas informações, o menino teria sido visto caminhando de mãos dadas com um homem em direção ao terreno baldio onde o corpo foi encontrado.

As mesmas testemunhas afirmaram que, pouco tempo depois, o homem foi visto deixando o local sozinho.

Com base nessas informações, familiares passaram a procurar a criança nas proximidades. Um dos parentes entrou no terreno coberto por vegetação e encontrou o corpo do menino.

Celular foi encontrado próximo ao corpo

A polícia informou que um telefone celular foi localizado ao lado do corpo da vítima. A suspeita inicial é de que o aparelho pertença ao tio-avô preso após o crime.

O material deverá passar por análise durante a investigação. A perícia poderá auxiliar os investigadores a reconstruir os últimos passos da criança e esclarecer as circunstâncias do caso.