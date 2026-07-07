Corpo de Benedito Ruy Barbosa será velado no Centro de SP nesta terça

O corpo do dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa será velado nesta terça-feira , dia 7, das 15 às 21h, no Funeral Home, na Bela Vista, no Centro de São Paulo, com cerimônia aberta ao público entre 15h e 16h.
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Autor de grandes novelas como Pantanal e O Rei do Gado, considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Benedito morreu nesta terça devido a complicações de insuficiência renal crônica. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração (HCor).
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Seu legado inclui tramas icônicas como "Meu Pedacinho de Chão" (1971), "Pantanal" (1990), "O Rei do Gado" (1996) e "Terra Nostra" (1999), marcadas por protagonistas de "bom caráter, determinação para a luta, crença em valores positivos", como o próprio determina.
Benedito foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa. Ela faleceu em agosto de 2014, em decorrência de um câncer. Ele deixa os filhos Edmara, Edilene, Marcelo e Ruy.
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