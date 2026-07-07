Morto pela ditadura, Stuart Angel receberá diploma póstumo da UFRJ

Stuart Angel foi morto pela ditadura militar aos 25 anos - (crédito: Reprodução/Arquivo Nacional)

A Universidade Federal do Rio de Janeiro entregará o diploma póstumo de economista a Stuart Angel Jones, estudante da instituição sequestrado, torturado e morto por agentes da ditadura militar em 1971.

A cerimônia ocorrerá nesta terça-feira (7/7) no Salão Dourado da universidade, às 16h30. A homenagem da UFRJ é uma iniciativa do CASA, o Centro Acadêmico Stuart Angel, do departamento de Economia. O diploma será recebido pelo jornalista Hildegard Angel, irmã de Stuart.

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Filho da estilista Zuzu Angel, Stuart tinha 25 anos na época e integrava o Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), grupo que lutava contra o regime militar. Ele foi preso sob suspeita de participar do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick.

Stuart foi preso por militares do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, um dos principais órgãos de repressão, espionagem e tortura da ditadura militar brasileira. Ele foi considerado desaparecido, como centenas de outros militantes de esquerda e presos políticos. Ele foi assassinado na Base Aérea do Galeão e até hoje a família não sabe o destino do corpo.

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A mãe de Stuart, Zuzu Angel, também foi assassinada, em maio de 1976, em um acidente de carro provocado por agentes da ditadura. Quando o filho desapareceu, Zuzu usou do trabalho como estilista como instrumento para denunciar a morte de Stuart e clamar pelo fim da ditadura militar no Brasil.

Em 2025, foram emitidas as certidões de óbito de Zuzu e do filho, Stuart. A morte de ambos foi atestada como "não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistêmica e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985". As ossadas de Stuart não foram encontradas. De acordo com depoimentos de outros presos da Base Aérea, depois de morto, o corpo do jovem foi jogado no mar.