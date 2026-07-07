Americana fala sobre experiência no SUS: "Fui tratada como um ser humano"

A experiência de uma norte-americana no Sistema Único de Saúde (SUS) atraiu atenção nas redes sociais. Moradora no Rio de Janeiro, a professora de inglês Jesseka Martin publicou um vídeo contando como foi atendida após precisar ser internada por complicações durante a gravidez. Segundo ela, os 12 dias no hospital mudaram completamente a forma como enxerga a saúde pública no Brasil.

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No relato, Jesseka contou que, antes da internação, não sabia o que esperar do atendimento em um hospital público brasileiro. Como cidadã do Alasca, ela afirmou que chegou apreensiva, mas disse ter sido surpreendida pela forma como foi recebida pela equipe médica. "Mas, desde o primeiro dia, fui tratada com muito respeito, atenção e carinho por médicos, enfermeiros e toda a equipe", afirmou.

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A professora destacou que a vivência foi suficiente para transformar sua percepção sobre o sistema público de saúde brasileiro. "Minha experiência tem sido muito positiva, e isso mudou a forma como eu enxergo o sistema público de saúde no Brasil", disse.

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No vídeo, Jesseka também comparou o atendimento recebido no Brasil com suas experiências anteriores em hospitais norte-americanos. Segundo ela, nos Estados Unidos a relação entre pacientes e hospitais costuma ser mais distante. "Nos Estados Unidos, sinto que você é tratado como um cliente, e a relação entre o hospital e o paciente é extremamente fria. Já aqui, todo o corpo clínico me trata como um ser humano, como uma pessoa, e não como um cliente", afirmou.

Outro ponto que chamou a atenção da professora foi o fato de não precisar pagar pelo atendimento recebido durante a internação. "Como americana, é louco pensar que, depois de ficar duas ou três semanas no hospital, vou para casa e não preciso pagar nada. É completamente gratuito. Isso é incrível. SUS, Brasil, eu amo vocês", declarou.

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