Morre José Afonso Bicalho, ex-secretário da Fazenda de Minas Gerais

Economista e professor, ele esteve à frente da pasta durante o governo de Fernando Pimentel (PT), entre 2015 e 2018 - (crédito: Luiz Santana/ALMG)

O ex-secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais José Afonso Bicalho Beltrão da Silva morreu na segunda-feira (6/7), aos 77 anos. Economista e professor, ele esteve à frente da pasta durante o governo de Fernando Pimentel (PT), entre 2015 e 2018. A causa da morte não foi divulgada.

O velório será realizado nesta terça-feira (7/7), das 13h às 16h, no Memorial Grupo Zelo, na Avenida do Contorno, no bairro Gutierrez, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A cremação está prevista para as 17h, no Cemitério Parque da Colina.

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Natural de Grão Mogol, no Norte de Minas, José Afonso Bicalho formou em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também concluiu o mestrado. Posteriormente, obteve o título de doutor (PhD) em Economia pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e atuou como professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG.

Ao longo da carreira, acumulou passagens pela administração pública, pela academia e pelo sistema financeiro. Na Fundação João Pinheiro, coordenou, em 1975, o Programa Nacional da Pecuária, considerado à época o maior estudo sobre o setor no país.

Também presidiu o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge), o Banco de Crédito Real e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Além disso, foi presidente do Conselho de Administração da Cemig.