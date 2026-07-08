Suspeito de envolvimento em atentado contra tenente irmão de Eloá é preso - (crédito: Divulgação/Governo de SP)

A Polícia Militar de São Paulo prendeu um homem suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, baleado na cabeça em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Ele foi preso na noite de terça-feira, 7. Segundo a polícia, o homem não é o responsável pelos disparos, mas teria participado da ação.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi localizado por uma equipe da Rota no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital. Durante a abordagem, ele teria confirmado envolvimento no crime e informado que se desfez da motocicleta utilizada pelos autores do ataque nas proximidades de Heliópolis.

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O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde um mandado de prisão foi cumprido, e permanece à disposição da Justiça.

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Ronickson é irmão mais velho de Eloá Pimentel, morta em 2008 no caso que ficou conhecido como o sequestro mais longo da história de São Paulo. Ele foi atingido por disparos na Avenida Goiás em 27 de junho. Socorrido inicialmente por equipes de resgate, o tenente foi levado ao hospital pelo helicóptero Águia da corporação. Após passar por uma cirurgia neurológica de alta complexidade, ele permanece internado em estado grave, porém estável.

A motivação do atentado contra o tenente e a participação de outros envolvidos continuam sendo investigadas. Imagens de câmeras de segurança mostram Ronickson parado com a motocicleta em um semáforo quando dois homens, também em uma moto, se aproximam. Instantes depois, o policial é atingido pelos disparos e cai no chão. Além do homem detido nesta terça-feira, outros dois homens, de 40 e 52 anos, já estão presos.

No último domingo, 5, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) anunciou uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à localização e à prisão de Hércules da Costa Siqueira. Nesta terça, ele foi incluído na lista de fugitivos da Interpol. Considerado foragido, Siqueira poderá ser capturado em qualquer local do mundo, caso deixe o Brasil.