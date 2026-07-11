Inglaterra vence Noruega e avança às semifinais da Copa do Mundo

Jude Bellingham marcou dois e manteve o sonho do título para os infgleses - (crédito: Patricia de Melo Moreira/ AFP)

Em um torneio em que estreantes como Cabo Verde tiveram momentos de destaque, a Inglaterra mostrou, neste sábado (11/7), que a tradição também não pode ser deixada de lado. A vaga para a semifinal veio após vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, na prorrogação. O destaque do English Team foi Jude Bellingham, jogador do Real Madrid. Do lado norueguês, Schjelderup marcou o único gol da equipe na partida.

O resultado também pode ajudar a escrever mais um capítulo de retomada da tradição. Caso a Argentina se classifique, as semifinais poderão reunir apenas seleções campeãs mundiais, o que elimina a possibilidade de um título inédito. Os sul-americanos medem forças em Kansas City para definir o adversário da semifinal da próxima quarta-feira (15), às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O jogo

O primeiro tempo em Miami teve duas fases distintas. Durante os 30 minutos iniciais, as equipes praticamente não finalizaram e protagonizaram um duelo de forte marcação. Nos 15 minutos finais, porém, o cenário mudou. Em um contra-ataque eficiente, a Noruega abriu o placar aos 36, quando Schjelderup recebeu pela ponta esquerda e finalizou no ângulo de Pickford, que não conseguiu evitar o gol.

A vantagem norueguesa abriu o jogo, e a Inglaterra passou a ser mais incisiva no ataque. A Noruega ainda teve a chance de ampliar em um contra-ataque em que Haaland e Sorloth ficaram contra apenas um defensor, mas o atacante do Atlético de Madrid se atrapalhou e desperdiçou a oportunidade.

E, como diz o ditado, “quem não faz, leva”. Na sequência, Gordon encontrou Bellingham entre as linhas da defesa; o camisa 10 invadiu a área e finalizou no canto de Nyland para empatar. Kane ainda chegou a virar o jogo no último minuto do tempo regulamentar, mas o gol foi anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, a Noruega retornou melhor e chegou a balançar as redes novamente. Após cobrança de escanteio, Heggem aproveitou rebote de Pickford e empurrou a bola para o gol vazio. No entanto, após checagem no VAR, o árbitro francês Clément Turpin anulou o lance por falta de Haaland em Anderson.

Diante de um jogo que valia vaga na semifinal da Copa do Mundo, os minutos finais do tempo regulamentar foram marcados por ousadia de ambos os lados. A Noruega apostou nas bolas aéreas e exigiu boas intervenções de Pickford. Já a Inglaterra seguiu confiando nas jogadas individuais pelas pontas e quase virou a partida ainda no tempo normal, mas a defesa norueguesa salvou em cima da linha após jogada de Saka.

*Com informações do Jogada 10