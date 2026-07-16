Morre Oscar Motomura, fundador da Amana-Key e referência em gestão no Brasil

Morreu nesta terça-feira (14/7), aos 82 anos, o empresário Oscar Motomura, fundador da Amana-Key e uma das maiores referências em gestão, estratégia e liderança do Brasil. Ao longo de mais de quatro décadas de atuação, ele se consolidou como um dos mais influentes pensadores da administração no país, formando gerações de executivos, gestores públicos e lideranças empresariais. Também foi reconhecido pelo trabalho em projetos voltados ao desenvolvimento institucional, à sustentabilidade e à formação de líderes.

Fundador e principal executivo da Amana-Key, instituição especializada em gestão, estratégia e liderança para organizações dos setores empresarial, governamental e da sociedade civil, Motomura era considerado um dos mais criativos especialistas brasileiros em estratégia.

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Ele foi o criador do conceito de "equações impossíveis", expressão que sintetizava a visão de que grandes desafios exigem criatividade e a superação de barreiras culturais para encontrar soluções inéditas.

Motomura idealizou movimentos como Estratégia de País, Eleitores Conscientes, Projeto Jovens e Movimento pela Ética no País, além de atuar em iniciativas ligadas à responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável.

Também foi co-chairman do Conselho Internacional da Carta da Terra em Ação, presidiu o comitê de jurados do Prêmio UNESCO-Japão de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e representou o Brasil, em 2020 e 2021, como palestrante convidado no e-World Marketing Summit, evento idealizado por Philip Kotler.

Graduado em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), era mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP) e possuía especialização em gestão de tecnologia pela Harvard Business School. Também colaborou durante anos com a revista Época Negócios e publicou artigos e prefácios de livros na área de gestão.

Ao Correio, a comunicação da Amana-Key lamentou a morte e celebrou o legado de Motomura. Leia a nota na íntegra:

"Ao chegar ao final de cada turma do APG, Oscar sempre dizia que o programa não terminava naquele momento. Pedia a todos que refletissem por um instante sobre o que haviam vivenciado naqueles dias: conversas intensas, todas elas muito significativas. Chamava, também, atenção a outra coisa que acontecia a cada turma do APG: a retirada de todas as cascas que obscurecem a nossa luz, esse ser extraordinário que somos. Pouco antes de sua transição para outro plano, que ocorreu agora em 14 de julho, Oscar nos deixou a essência da mensagem que gostaria que nós, mais uma vez, relembrássemos a você. “O APG continua na medida em que tiremos tudo que nos limita em nosso modelo mental, todas as barreiras, todos os pensamentos limitadores que carregamos em nosso software. Continua na medida em que conversas significativas façam essas premissas negativas saírem do nosso jeito de pensar e viver. Continua na medida que a gente no nosso dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional e na vida em sociedade, esteja procurando dar mais sentido ao que faz. Continua sempre que nos dediquemos a dar contribuições significativas para que a Vida esteja sempre em evolução. Então, até logo, porque o APG e a Amana-Key continuam.” Oscar não está mais conosco neste plano. Mas, por tudo que fez nestes mais de 50 anos de jornada e pelos caminhos mais sutis e inesperados, estará sempre entre nós".

Homenagens

Nesta quinta-feira (16/7), o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, divulgou uma nota de pesar pela morte de Motomura.

Na manifestação, o magistrado enfatizou a importância de Oscar Motomura na preparação de líderes no Brasil e afirmou que sua atuação deixou reflexos no fortalecimento das práticas de gestão e da cultura de liderança adotadas pelo Judiciário acreano.

"No âmbito do Poder Judiciário acreano, seus ensinamentos também contribuíram para o fortalecimento da cultura de liderança e gestão institucional, por meio da participação de desembargadores, magistrados e servidores em programas de formação promovidos pela Amana-Key."

Ao prestar solidariedade aos familiares, amigos e colaboradores da Amana-Key, o presidente ressaltou o legado deixado por Motomura.

"Ao longo de sua trajetória, Oscar Motomura inspirou líderes de organizações públicas e privadas em todo o país, deixando um legado pautado pela ética, inovação, desenvolvimento humano e visão estratégica."

Em nome de magistrados, servidores e colaboradores do TJAC, Laudivon Nogueira também manifestou condolências pela perda e afirmou que a Corte pede conforto aos familiares e amigos de Motomura neste momento de luto.

O ex-governador do Acre e pré-candidato ao Senado Jorge Viana (PT) também lamentou a morte do empresário nas redes sociais. Em uma publicação emocionada, definiu Motomura como o "mestre dos mestres" e afirmou que sua consultoria foi decisiva em diferentes momentos de sua vida pública.

"O Oscar Motomura me ajudou em tudo que fiz no governo do Acre, no mandato de senador e mais recentemente na Apex", escreveu.

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Viana recordou que participou de cursos promovidos pela Amana-Key e que a relação entre os dois se fortaleceu ao longo dos anos. Segundo ele, quando assumiu a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), convidou Motomura para liderar um amplo processo de transformação institucional da agência.

Na homenagem, o ex-governador também relembrou um episódio pessoal vivido ao lado do consultor.

"Lembro uma passagem singela: há três anos, no meio de um trabalho com ele, recebi a notícia do nascimento de minha netinha Mabel, em 16 de julho. Saí correndo para pegar o voo e ver e acompanhar a chegada da minha neta. E é também no mês de julho, agora, que recebo a notícia que o Oscar nos deixa", escreveu.

Ao encerrar a mensagem, Viana agradeceu pelo legado deixado pelo empresário.

"Querido amigo, mestre Oscar, o céu deve ser um centro de excelência e, com toda a sua sabedoria e ensinamentos, você também dará aulas lá. Obrigado por tudo", concluiu.