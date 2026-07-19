Justiça decreta prisão de argentino por injúria racial na Bahia

A Justiça da Bahia determinou a prisão preventiva de um turista argentino, de 38 anos, por injúria racial. A decisão, expedida no sábado (18/7), atende a um pedido da Polícia Civil e está relacionada a um episódio ocorrido em Morro de São Paulo, no município de Cairu, na Bahia.
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O caso aconteceu na noite da última terça-feira (15/7) em um restaurante localizado na Segunda Praia. Após uma partida da Copa do Mundo, dois jovens brasileiros, de 20 e 22 anos, foram alvos de ataques racistas praticados pelo investigado.
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Testemunhas registraram o momento em que o argentino fez gestos simulando um macaco em direção a uma das vítimas. As imagens foram amplamente divulgadas nas redes sociais, gerando repercussão.
Segundo as apurações da Delegacia Territorial (DT/Cairu), o suspeito deixou Morro de São Paulo logo após o ocorrido. Ele fugiu do país ao embarcar em um voo com destino à Argentina.
O Poder Judiciário justificou a ordem de prisão com base nos elementos reunidos durante a investigação, que demonstram a materialidade do crime e fortes indícios de autoria. A medida foi considerada necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, principalmente diante da evasão do investigado do território nacional.
Com a decretação, o mandado de prisão será registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). A Polícia Civil também comunicará a Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal para que sejam adotadas as providências legais cabíveis, incluindo o uso de mecanismos de cooperação jurídica internacional.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.