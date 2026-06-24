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TUMULTO

Desentendimento em pizzaria mobiliza motoboys em Vicente Pires

Grupo de entregadores se reuniu em frente ao estabelecimento após conflito envolvendo um colega. PMDF mediou a situação e não houve registro de violência

Desentendimento em pizzaria de Vicente Pires mobilizou PMDF - (crédito: Cedido ao Correio)
Desentendimento em pizzaria de Vicente Pires mobilizou PMDF - (crédito: Cedido ao Correio)

Um desentendimento entre funcionários de uma pizzaria em Vicente Pires e um motoboy mobilizou dezenas de entregadores e exigiu a intervenção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de terça-feira (23/6). A ocorrência foi registrada em um estabelecimento localizado na Rua 10 e, segundo informações preliminares, teria sido motivada por uma discussão ocorrida no dia anterior entre trabalhadores da pizzaria e um entregador.

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De acordo com a PMDF, um grupo de motociclistas se reuniu em frente ao estabelecimento para cobrar esclarecimentos sobre o episódio. Diante da concentração de pessoas e do risco de tumulto, equipes policiais foram acionadas para acompanhar a situação e evitar o agravamento do conflito.

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No local, os militares realizaram a mediação entre representantes dos entregadores e o proprietário da pizzaria. Após o diálogo, as partes chegaram a um entendimento e o empresário fez um pedido público de desculpas, que foi aceito pelos motociclistas presentes.

Segundo a corporação, a ocorrência foi encerrada de forma pacífica, sem registros de agressões, danos ou necessidade de condução dos envolvidos a uma delegacia. Após a negociação, o grupo se dispersou e a situação foi normalizada.

Para garantir a segurança e a preservação da ordem pública, a PMDF mobilizou equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc) e de Grupos Táticos Operacionais (GTOP).

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 24/06/2026 12:03
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