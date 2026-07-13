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DESAPARECIMENTO

Desaparecimento de menina de 12 anos aciona Amber Alert no DF

Laysa da Silva Pinheiro foi vista pela última vez em Ceilândia Norte, na noite de sábado (11/7). A Polícia Civil pede informações sobre o paradeiro da adolescente

Laysa da Silva Pinheiro, de 12 anos, está desaparecida desde sábado (11/7) - (crédito: Divulgação)
Laysa da Silva Pinheiro, de 12 anos, está desaparecida desde sábado (11/7) - (crédito: Divulgação)

Uma menina de 12 anos está desaparecida desde as 21h30 da noite de sábado (11/7), quando foi vista pela última vez na QNM 32, Área Especial, Módulo C, Ceilândia Norte. Identificada como Laysa da Silva Pinheiro, ela é descrita como parda, de cabelos castanhos escuros encaracolados e olhos castanhos escuros. 

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Ela teve seu desaparecimento divulgado pelo programa Amber Alert, um sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos, e adotado pelo Brasil por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é ativado em alguns casos de rapto ou sequestro de crianças.

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Este sistema dispara publicações nas plataformas da Meta para anunciar a descrição da criança desaparecida, além de descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento em algum crime relacionado ao desaparecimento.

Caso tenha qualquer informação sobre o paradeiro de Laysa da Silva Pinheiro, entre em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio do número 197 ou pelo WhatsApp (61) 9 8626-1197.

Desaparecimento de Laysa da Silva Pinheiro foi divulgado pelo programa Amber Alert
Desaparecimento de Laysa da Silva Pinheiro foi divulgado pelo programa Amber Alert (foto: Divulgação)

Amber Alert

O Amber Alert foi criado em referência a Amber Rene Hagerman, de 9 anos, que foi sequestrada em Arlington, no Texas, em 13 de janeiro de 1996, e encontrada assassinada quatro dias depois em um rio próximo de sua casa.

Na época, muito se questionou se seu desaparecimento não tivesse sido amplamente divulgado, ela não teria sido encontrada. A partir de então, os Estados Unidos e outros países desenvolveram alertas para desaparecimento de crianças para evitar que a história de Amber se repita. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 13/07/2026 11:27
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