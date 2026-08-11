Juiz flagrado fumando e bebendo em julgamento é afastado pelo TJMG

Salles fez um pronunciamento sobre o caso - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

O juiz Milton Lívio Lemos Salles foi afastado das funções pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta terça-feira (11/8), um dia depois de ser flagrado fumando e bebendo durante uma sessão virtual de julgamento.

A determinação partiu do corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Raimundo Messias Júnior, após a Presidência do TJMG comunicar os fatos à Corregedoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão de afastamento será submetida à apreciação, conhecida como 'ad referendum', do Órgão Especial do TJMG. A Corregedoria-Geral de Justiça também instaurou uma sindicância para apurar os fatos.

Com o afastamento, os processos judiciais que estavam sob a relatoria do juiz serão redistribuídos. Além disso, um magistrado de primeiro grau será convocado para substituí-lo na atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Cível Família.

Leia também: OAB pede providências contra juiz flagrado bebendo em julgamento

O que aparece no vídeo

Durante uma sessão do 4º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível Família por videoconferência nessa segunda-feira (10/8), Milton aparece de bermuda, acende um cigarro e, logo depois, bebe diretamente de uma garrafa que aparenta conter vinho.

A situação contraria as regras previstas para a participação de magistrados em atos judiciais realizados por videoconferência. De acordo com a Resolução nº 465/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), magistrados e demais participantes devem manter postura solene e utilizar vestimentas adequadas, como terno ou toga, equivalentes às exigidas nos atos presenciais.

Sessão foi interrompida

Ainda conforme o TJ, a sessão realizada foi interrompida quando ainda faltavam três processos para serem julgados. Os casos pendentes serão incluídos na pauta da próxima sessão, prevista para 28 de agosto.

Acusações após o flagrante

Depois da repercussão do vídeo, Milton teria compartilhado um vídeo no qual acusou o TJMG, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes de corrupção.

No vídeo, o magistrado também fez críticas ao Judiciário e citou supostos casos de corrupção, sem apresentar provas para sustentar as acusações.

*Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz