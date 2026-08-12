Como identificar azeite adulterado na hora da compra

Azeite de oliva: Fonte de gorduras saudáveis, este óleo vegetal ajuda a reduzir inflamações e favorece a saúde cardiovascular. Por não conter fósforo, ele nutre o corpo de forma limpa e segura e costuma ser uma boa opção para quem precisa preservar a função renal. - (crédito: Reprodução/Pixabay)

As proibições de lotes de azeite de oliva pela Anvisa no início do ano acenderam um alerta para o consumidor na hora da compra. A fraude, que consiste em misturar óleos mais baratos ao produto, é comum e pode enganar até os mais atentos, comprometendo não só o sabor dos pratos, mas também os benefícios à saúde.

O principal motivo para a adulteração é econômico. O azeite de oliva extra virgem tem um custo de produção elevado. Para aumentar os lucros, alguns fabricantes o misturam com óleos de soja, milho ou canola, que são muito mais baratos, e vendem a mistura como se fosse azeite puro. Isso significa que o consumidor paga por um produto que não entrega as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias esperadas.

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O que observar no supermercado

A primeira linha de defesa contra a fraude é a atenção aos detalhes na prateleira. Observar a embalagem e o rótulo com cuidado pode revelar sinais importantes sobre a qualidade do produto antes mesmo de levá-lo para casa.

Rótulo informativo: Verifique se a embalagem informa a data de envase. Azeites mais frescos são melhores. A acidez também é um indicador: para ser extra virgem, deve ter baixa acidez (geralmente inferior a 0,8%, segundo padrões internacionais). Produtos que indicam a origem do azeite, de preferência de um único país, tendem a ser mais confiáveis.

Embalagem escura: A luz é um dos principais inimigos do azeite, pois acelera sua oxidação. Por isso, prefira sempre os azeites vendidos em garrafas de vidro escuras ou em latas. Evite embalagens transparentes ou de plástico.

Preço realista: Desconfie de preços muito baixos. A produção de um azeite de oliva extra virgem de qualidade envolve custos que se refletem no valor final. Ofertas que parecem boas demais para ser verdade geralmente escondem um produto de qualidade inferior ou adulterado.

Testes simples para fazer em casa

Depois da compra, alguns testes caseiros podem ajudar a levantar suspeitas sobre a pureza do azeite. Embora não substituam uma análise laboratorial, eles oferecem fortes indícios sobre a autenticidade do produto.

Teste da geladeira: Coloque uma pequena quantidade do azeite em um copo e leve à geladeira por cerca de 30 minutos. O azeite de oliva puro, rico em gorduras monoinsaturadas, tende a engrossar e ficar turvo ou até solidificar. Se permanecer totalmente líquido, é provável que tenha sido misturado com outros óleos vegetais. Vale ressaltar que este teste não é 100% confiável cientificamente, pois alguns azeites puros, dependendo de sua composição, podem não solidificar.

Análise sensorial: O aroma e o sabor são cruciais. Um bom azeite extra virgem tem cheiro de grama cortada, frutas ou ervas frescas. Ao provar, ele deve ter um toque levemente amargo e picante no final, uma sensação que “arranha” a garganta. Se o azeite não tiver cheiro ou gosto de nada, ou apresentar um sabor metálico ou rançoso, descarte a possibilidade de ser puro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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