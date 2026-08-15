Desabamento de prédio em São Paulo deixa ao menos três feridos

Desabamento de prédio em São Bernardo dos Campos deixa quatro feridos - (crédito: TV Globo/Reprodução)

Três pessoas foram resgatadas dos escombros de um imóvel residencial que desabou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã deste sábado (15/8). Uma quarta pessoa permanece sob os escombros.

As informações preliminares são do Corpo de Bombeiros de São Paulo, divulgadas pela plataforma X. As vítimas salvas são um homem de 37 anos, uma menina de 11 e uma mulher sem idade divulgada.

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O grupo foi levado ao Hospital de Clínicas de São Bernardo. Para atender a ocorrência, foram enviadas ao local pelo menos 13 viaturas dos bombeiros e uma ambulância do Samu.

Ainda não há novas informações sobre a pessoa que continua sob os escombros.

Com informações da Agência Estado