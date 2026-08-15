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EMERGÊNCIA

Desabamento de prédio em São Paulo deixa ao menos três feridos

Uma criança está entre as vítimas salvas pelos bombeiros; equipes continuam no local em busca de uma quarta pessoa que segue sob os escombros

Desabamento de prédio em São Bernardo dos Campos deixa quatro feridos - (crédito: TV Globo/Reprodução)
Desabamento de prédio em São Bernardo dos Campos deixa quatro feridos - (crédito: TV Globo/Reprodução)

Três pessoas foram resgatadas dos escombros de um imóvel residencial que desabou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã deste sábado (15/8). Uma quarta pessoa permanece sob os escombros.

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As informações preliminares são do Corpo de Bombeiros de São Paulo, divulgadas pela plataforma X. As vítimas salvas são um homem de 37 anos, uma menina de 11 e uma mulher sem idade divulgada.

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O grupo foi levado ao Hospital de Clínicas de São Bernardo. Para atender a ocorrência, foram enviadas ao local pelo menos 13 viaturas dos bombeiros e uma ambulância do Samu.

Ainda não há novas informações sobre a pessoa que continua sob os escombros.

Com informações da Agência Estado

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/08/2026 10:41 / atualizado em 15/08/2026 10:46
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