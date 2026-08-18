Morre Carlos Cesare, o Pablo do "Qual é a Música?", aos 60 anos

Carlos Cesare, conhecido por ser um dos intérpretes do personagem Pablo no programa Qual é a música?, morreu aos 60 anos em São José dos Campos. O corpo do ator e palhaço foi velado na cidade na última segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.
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Em uma publicação nas redes sociais, amigos explicaram a causa da morte. "Foram constatados congestão e edema pulmonares, e falência cardíaca, provavelmente durante o sono", diz o texto, que agradeceu pelo apoio e homenagens.
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Carreira na televisão
Cesare tinha 20 anos quando assumiu o papel de Pablo no programa comandado por Silvio Santos, em 1986. Ele substituiu o primeiro intérprete, Augusto Rodríguez, e permaneceu na atração por quatro anos, ganhando projeção nacional ao dublar músicas.
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O programa voltou ao ar no fim da década de 1990. Nessa fase, o personagem Pablo passou a ser interpretado por Felipeh Campos, que formava dupla com Ellen Rocche.
Trajetória no circo e teatro
Fora da televisão, Carlos Cesare construiu uma carreira ligada ao circo. Ele se apresentava como Palhaço Eugênio Garnizé e, durante sua trajetória, tornou-se amigo do ator Domingos Montagner, morto em 2016.
A carreira de Carlos, portanto, foi além da TV e reuniu diferentes vertentes das artes cênicas, entre a atuação, o humor e o circo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.