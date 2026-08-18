Lula lamenta morte de Laura Cardoso e lembra legado da atriz

Antes de partir, Laura Cardoso revelou como gostaria de morrer - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, nesta terça-feira (18/8), a morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos e destacou a contribuição da artista para a televisão e o teatro brasileiros. Em uma publicação na rede social X, Lula lembrou ainda as homenagens concedidas à atriz durante seus governos.

“Com seu enorme talento, Laura Cardoso ajudou a construir o nosso teatro e a nossa televisão. Sua imagem estará sempre na memória de gerações que se acostumaram com sua presença nas dezenas de novelas que embalaram as noites das famílias brasileiras. A todos os seus familiares, amigos e colegas, deixo um caloroso abraço ”, escreveu.

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Na homenagem, Lula lembrou que condecorou Laura Cardoso com a Ordem do Mérito Cultural em 2007. Em 2025, a atriz foi promovida ao grau de Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cultural, uma das principais honrarias concedidas pelo governo federal a personalidades que contribuíram para a cultura brasileira.

“Tive a honra de agraciá-la com a Ordem do Mérito Cultural em 2007, e depois, em 2025, promovê-la ao grau de Grã-Cruz do Mérito Cultural, reconhecendo oficialmente a importância dessa grande atriz para a cultura brasileira”, disse o presidente.

Laura Cardoso foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural em 2007. Em 2025, a atriz foi promovida ao grau de Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cultural (foto: Agencia Brasil )

Laura Cardoso morreu na madrugada desta terça-feira, de causas naturais, em casa, em São Paulo. Ao longo da carreira, acumulou mais de 100 trabalhos e participou de mais de 60 novelas em emissoras como Tupi, Excelsior, Record, Cultura e Globo. Em 1952, Laura estreou no programa Tribunal do Coração, da recém-inaugurada TV Tupi. Na TV Globo, onde estreou em 1981, na novela Brilhante, Laura construiu uma das trajetórias mais longevas da emissora.

Entre os papéis que ficaram marcados na trajetória da atriz, estão Isaura, mãe de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia (1993), e Guiomar, de A Viagem (1994) e Carmem em Chocolate com Pimenta. A atriz também se destacou como a vilã Dona Sinhá em Sol Nascente e a matriarca Donana em Pão, Pão, Beijo, Beijo.

Além do presidente Lula, amigos, colegas de profissão e famosos também usaram de suas redes sociais para se despedir e prestar homenagens à atriz, uma das maiores referências da dramaturgia brasileira.

Com seu enorme talento, Laura Cardoso ajudou a construir o nosso teatro e a nossa televisão. Sua imagem estará sempre na memória de gerações que se acostumaram com sua presença nas dezenas de novelas que embalaram as noites das famílias brasileiras. Tive a honra de agraciá-la com… — Lula (@LulaOficial) August 18, 2026