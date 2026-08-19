Ciclone avança pelo Brasil; veja onde haverá chuva, vento e frio

Com ventos previstos de até 80 km/h no Rio Grande do Sul e litoral do Sudeste, a Defesa Civil recomenda atenção a áreas arborizadas - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Um novo ciclone extratropical deve se formar entre a noite desta quarta-feira (19/8) e a madrugada de quinta (20/8), trazendo uma mudança significativa no tempo em diferentes regiões do Brasil. O sistema começa a ganhar força no Sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, e estará associado a uma frente fria que posteriormente avançará em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste.

A previsão indica que o fenômeno poderá provocar temporais, granizo e rajadas de vento, além de uma queda acentuada das temperaturas após a passagem da frente fria. O frio também deve alcançar áreas mais distantes do Sul, enquanto a massa de ar polar poderá avançar pelo interior do país e provocar até mesmo um episódio de friagem na Região Norte.

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Ainda há incertezas sobre a posição exata em que o ciclone irá se organizar, sua intensidade e trajetória. Por isso, as previsões podem sofrer alterações nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também ressalta que, neste momento, não há confirmação de que o fenômeno apresente características de intensidade excepcional ou de um “ciclone-bomba”.

Rio Grande do Sul concentra os maiores riscos

O Rio Grande do Sul será a primeira área do país a sentir os efeitos mais intensos do ciclone. A formação da área de baixa pressão deve aumentar a instabilidade já nesta quarta-feira (19/8), quando estão previstas chuvas, trovoadas e possibilidade de temporais em diferentes pontos do estado.

Na quinta-feira, a situação tende a se intensificar. As áreas de maior atenção incluem o oeste, a Campanha, o centro, o sul, a Região Metropolitana de Porto Alegre, os Vales, a Serra e o Litoral Norte. Os acumulados podem variar entre 10 e 50 milímetros, chegando a 80 milímetros em pontos do oeste e do sul gaúcho.

Também existe possibilidade de granizo e de ventos fortes. Segundo as previsões reunidas pelas fontes, as rajadas podem alcançar entre 60 e 80 km/h durante os períodos mais instáveis. O Inmet mantém avisos de tempestade para o estado e aponta que, em pontos específicos, os ventos podem superar 80 km/h.

Frente fria segue para Santa Catarina e Paraná

Depois de atingir o Rio Grande do Sul, a frente fria associada ao ciclone avança sobre Santa Catarina e o Paraná. Em Santa Catarina, a chuva deve começar pelo oeste e pelo sul e alcançar áreas do leste e do litoral até o fim da quinta-feira.

No Paraná, as regiões oeste e sudoeste aparecem entre as áreas com maior possibilidade de instabilidade. A previsão inclui chuva, temporais e rajadas fortes. Em determinados pontos desses estados, os ventos podem ultrapassar 70 km/h.

Na sexta-feira (21/8), embora o ciclone já deva estar se afastando em direção ao oceano, os efeitos do sistema ainda serão sentidos. O aumento da diferença de pressão atmosférica favorecerá ventos fortes sobretudo no litoral e no leste de Santa Catarina e do Paraná, enquanto a massa de ar frio avançará pela região.

Frio ganha força no fim da semana

A passagem da frente fria abrirá espaço para uma massa de ar polar. A queda nas temperaturas será percebida primeiro no Sul e deverá se intensificar durante o fim de semana.

No sábado (22/8), há previsão de temperaturas significativamente mais baixas nos três estados da Região Sul. Também existe possibilidade de geada no sul do Rio Grande do Sul, especialmente na Campanha, e em áreas do sul do Paraná.

Em Porto Alegre, a mínima pode chegar a 15°C, enquanto Curitiba também deve registrar mínima semelhante. No caso da capital gaúcha, a máxima pode ficar limitada a 20°C entre quarta e quinta-feira. Em Curitiba, porém, o aquecimento ainda deve persistir na quinta, quando a temperatura pode alcançar 28°C antes da chegada mais efetiva do ar frio.

São Paulo terá vento forte e queda de temperatura

A frente fria também avançará pelo Sudeste. Em São Paulo, a mudança começará pelo oeste do estado na quinta-feira, mas a chuva não deve ser o principal efeito inicialmente, já que o ar permanecerá bastante seco.

A aproximação do sistema deve alterar a direção e aumentar a velocidade dos ventos. No interior paulista, o solo seco pode favorecer a suspensão de poeira, enquanto, na sexta-feira, as rajadas poderão se aproximar dos 70 km/h, especialmente no centro e no leste do estado.

A queda de temperatura será mais evidente no centro-sul paulista. Na capital, a previsão indica máxima de 32°C na quinta-feira e temperatura que pode cair para 21°C no sábado, quando a massa de ar frio estiver atuando com maior intensidade.

No Rio de Janeiro, o calor ainda deve predominar durante boa parte da quinta-feira. A chuva, entretanto, pode chegar à noite à Costa Verde, ao sul fluminense, à Região Metropolitana e à Região Serrana. Também há previsão de ventos mais fortes no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro.

Centro-Oeste também sentirá a mudança

Mato Grosso do Sul será uma das primeiras áreas do Centro-Oeste afetadas pela frente fria. Na quinta-feira, a previsão aponta chuva de intensidade moderada a forte no oeste, sudoeste, noroeste e sul do estado.

O ar polar deve ganhar força na sexta-feira e provocar uma redução expressiva das temperaturas em Mato Grosso do Sul. A massa de ar frio também deverá alcançar o extremo sul e o sudoeste de Mato Grosso, além do extremo sul de Goiás.

Antes da chegada do frio, o aumento dos ventos sobre o solo ressecado poderá levantar poeira em áreas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, provocando redução temporária da visibilidade. Em Cuiabá, a temperatura, que pode chegar a 39°C antes da mudança, deve cair para aproximadamente 32°C na quinta-feira e ficar entre 29°C e 30°C nos dias seguintes.

Massa de ar frio chega à Região Norte

O avanço do ar polar não ficará restrito às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A massa de ar frio deve seguir pelo interior do continente e alcançar a Região Norte.

Entre quinta e sexta-feira, Acre e sul de Rondônia podem registrar mudança na direção dos ventos e redução das temperaturas, caracterizando um episódio de friagem. Ao mesmo tempo, outras áreas da Região Norte continuarão sob influência do calor e da baixa umidade.

Nordeste terá chuva concentrada no litoral

A passagem do ciclone e da frente fria terá impacto mais limitado no Nordeste. A chuva continuará concentrada principalmente na faixa leste, entre o litoral sul da Bahia e o Rio Grande do Norte, com períodos de maior intensidade previstos entre Alagoas e Pernambuco.

Também há possibilidade de ventos mais fortes em trechos do litoral norte. No interior nordestino, a tendência é de manutenção do tempo quente e seco, com baixa umidade em áreas de Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

O que é um ciclone extratropical?

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica formado, em geral, em regiões onde ocorre encontro entre massas de ar com características diferentes. No Hemisfério Sul, os ventos associados a esse tipo de sistema circulam no sentido horário.

Diferentemente dos ciclones tropicais, que se desenvolvem sobre águas oceânicas quentes, os extratropicais estão relacionados ao contraste entre massas de ar frio e quente. Esse tipo de fenômeno é recorrente na dinâmica atmosférica que influencia o Sul e o Sudeste do Brasil.

Como se proteger durante a passagem do sistema

A Defesa Civil recomenda alguns cuidados durante episódios de temporais e ventos fortes:

Evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores;

Recolher objetos que estejam soltos em varandas e quintais;

Durante tempestades com raios, permanecer longe de áreas abertas, estruturas metálicas e da água;

Nunca tentar atravessar áreas alagadas;

Se um cabo energizado cair sobre um veículo, permanecer dentro do carro e chamar o Corpo de Bombeiros;

Em situações de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.