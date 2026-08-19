Brasil realiza Dia D de vacinação contra 20 doenças neste sábado

Pais e responsáveis podem levar crianças e adolescentes com menos de 15 anos para atualizar a caderneta de vacinação neste sábado (22/8). A data marca o Dia D da Campanha de Multivacinação, que acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros postos em todo o país.

A campanha, que vai até 1º de setembro, oferece 20 vacinas do Calendário Nacional. Elas protegem contra doenças graves como meningites, tuberculose e cânceres associados ao HPV.

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“Este é um momento importante para todo o País. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Pela primeira vez, a campanha inclui a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada em junho ao calendário. O imunizante amplia a proteção contra pneumonias e meningites causadas pelo pneumococo e é indicado para crianças menores de 5 anos.

A estratégia busca ampliar as coberturas vacinais e fortalecer a proteção coletiva com os imunizantes gratuitos do Sistema Único de Saúde (SUS). O ministério já distribuiu mais de 180 milhões de doses neste ano, sendo as vacinas contra influenza, sarampo ("tríplice viral") e poliomielite as mais aplicadas.

Durante o Dia D, as seguintes vacinas poderão ser aplicadas, conforme a idade e o histórico de cada pessoa:

BCG;

Hepatite B;

Penta (DTP/Hib/HB);

Poliomielite (VIP);

Rotavírus humano;

Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;

Meningocócica C;

Influenza;

Covid-19;

Febre amarela;

Meningocócica ACWY;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

Varicela;

DTP;

Hepatite A;

dT;

HPV4;

Dengue tetravalente.

Sarampo

Devido ao aumento de casos de sarampo na Região das Américas e registros de casos importados no Brasil, o Ministério da Saúde mantém uma vacinação indiscriminada. A ação ocorre em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital paulista para pessoas de 6 meses a 59 anos.

Entre 3 e 14 de agosto, mais de 529,8 mil doses da vacina "tríplice viral" foram aplicadas nos três municípios. Desse total, 87,2 mil doses (16,5%) foram em crianças de 5 a 11 anos.

O Brasil recebeu em novembro de 2024 a recertificação da eliminação da circulação do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e mantém o status. A vacina contra a doença pode ser atualizada em todos os estados durante a campanha.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.