Brasil realiza Dia D de vacinação contra 20 doenças neste sábado

Pais e responsáveis podem levar crianças e adolescentes com menos de 15 anos para atualizar a caderneta de vacinação neste sábado (22/8). A data marca o Dia D da Campanha de Multivacinação, que acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros postos em todo o país.
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A campanha, que vai até 1º de setembro, oferece 20 vacinas do Calendário Nacional. Elas protegem contra doenças graves como meningites, tuberculose e cânceres associados ao HPV.
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“Este é um momento importante para todo o País. Embora o Brasil tenha eliminado algumas doenças, como a poliomielite, é fundamental manter a vacinação em dia para evitar a reintrodução dessas doenças”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Pela primeira vez, a campanha inclui a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada em junho ao calendário. O imunizante amplia a proteção contra pneumonias e meningites causadas pelo pneumococo e é indicado para crianças menores de 5 anos.
A estratégia busca ampliar as coberturas vacinais e fortalecer a proteção coletiva com os imunizantes gratuitos do Sistema Único de Saúde (SUS). O ministério já distribuiu mais de 180 milhões de doses neste ano, sendo as vacinas contra influenza, sarampo ("tríplice viral") e poliomielite as mais aplicadas.
Durante o Dia D, as seguintes vacinas poderão ser aplicadas, conforme a idade e o histórico de cada pessoa:
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BCG;
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Hepatite B;
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Penta (DTP/Hib/HB);
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Poliomielite (VIP);
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Rotavírus humano;
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Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;
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Meningocócica C;
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Influenza;
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Covid-19;
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Febre amarela;
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Meningocócica ACWY;
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Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
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Varicela;
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DTP;
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Hepatite A;
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dT;
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HPV4;
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Dengue tetravalente.
Sarampo
Devido ao aumento de casos de sarampo na Região das Américas e registros de casos importados no Brasil, o Ministério da Saúde mantém uma vacinação indiscriminada. A ação ocorre em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital paulista para pessoas de 6 meses a 59 anos.
Entre 3 e 14 de agosto, mais de 529,8 mil doses da vacina "tríplice viral" foram aplicadas nos três municípios. Desse total, 87,2 mil doses (16,5%) foram em crianças de 5 a 11 anos.
O Brasil recebeu em novembro de 2024 a recertificação da eliminação da circulação do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e mantém o status. A vacina contra a doença pode ser atualizada em todos os estados durante a campanha.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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