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ECONOMIA DIGITAL

TikTok teve impacto de até R$ 37,3 bi no PIB do Brasil, mostra relatório

Levantamento inédito entitulado como Relatório de Impacto Econômico no Brasil, feito pela própria plataforma, ainda aponta criação de até 447 mil empregos no país em 2025

Uma foto tirada em 10 de abril de 2025 mostra os logotipos da rede social chinesa TikTok na tela de um smartphone - (crédito: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)
Uma foto tirada em 10 de abril de 2025 mostra os logotipos da rede social chinesa TikTok na tela de um smartphone - (crédito: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

A rede social TikTok adicionou, em 2025, entre R$ 18,6 e R$ 37,3 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. É o que mostra o Relatório de Impacto Econômico no Brasil, levantamento inédito feito pela própria plataforma e publicado nessa terça-feira (19/5). 

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Por meio de dados inéditos, o relatório é responsável por quantificar a contribuição do TikTok para a economia brasileira. O estudo ainda analisou o impacto da rede na geração de empregos e analisou a capacidade de exercer a função de motor para o crescimento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) ao democratizar novos mercados e fomentar a educação empreendedora. 

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De acordo com o relatório, o TikTok apoiou a criação de 223 mil a 447 mil empregos durante o ano passado. Foram incluídos efeitos diretos, indiretos e induzidos. O impacto junto ao PIB, além disso, considera apenas investimentos feitos em publicidades (TikTok Ads). 

De acordo com a plataforma, mais da metade das pequenas e médias empresas pesquisadas afirmou ter expandido as respectivas operações por meio do alcance a novos públicos de maneira orgânica. Além disso, mais de dois terços usam o TikTok como fonte de aprendizado empreendedor. 

O relatório apontou que 68% dos empreendedores dependem do alcance orgânico, livres de investimento em publicidade. Além disso, 51% dos empreendedores afirmaram ter crescido pelo alcance não pago, e 52% disseram que a própria plataforma ajuda a acessar novos mercados. Outros 58% relataram ter concluído compras diretamente no TikTok Shop depois de terem descoberto um produto na rede social. O acesso a novos produtos na plataforma impulsiona vendas foram dela, de acordo com o relatório. 

"Quando pequenas empresas ganham acesso a ferramentas digitais, conhecimento e comunidades engajadas, o impacto vai além das transações. A descoberta mostra o TikTok como um motor da economia do Brasil, onde a criatividade e a descoberta se traduzem em crescimento real", analisou Monica Guise, Diretora de Políticas Públicas do TikTok no Brasil. 

Segundo afirma a diretora, o TikTok tem a capacidade de ajudar a reduzir barreiras de acesso ao mercado nacional, além de acelerar a transição de iniciativas locais para negócios economicamente sustentáveis. "O impacto do TikTok no Brasil vai além do ambiente digital. Ele se traduz em oportunidades concretas para que pequenas e médias empresas expandam seu alcance, fortaleçam capacidades e transformem conteúdo em resultados econômicos. Isso mostra como as plataformas digitais podem impulsionar a inclusão e o desenvolvimento”, detalha Monica.

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/05/2026 16:25
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