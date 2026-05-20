TikTok teve impacto de até R$ 37,3 bi no PIB do Brasil, mostra relatório

Uma foto tirada em 10 de abril de 2025 mostra os logotipos da rede social chinesa TikTok na tela de um smartphone - (crédito: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

A rede social TikTok adicionou, em 2025, entre R$ 18,6 e R$ 37,3 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. É o que mostra o Relatório de Impacto Econômico no Brasil, levantamento inédito feito pela própria plataforma e publicado nessa terça-feira (19/5).

Por meio de dados inéditos, o relatório é responsável por quantificar a contribuição do TikTok para a economia brasileira. O estudo ainda analisou o impacto da rede na geração de empregos e analisou a capacidade de exercer a função de motor para o crescimento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) ao democratizar novos mercados e fomentar a educação empreendedora.

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De acordo com o relatório, o TikTok apoiou a criação de 223 mil a 447 mil empregos durante o ano passado. Foram incluídos efeitos diretos, indiretos e induzidos. O impacto junto ao PIB, além disso, considera apenas investimentos feitos em publicidades (TikTok Ads).

De acordo com a plataforma, mais da metade das pequenas e médias empresas pesquisadas afirmou ter expandido as respectivas operações por meio do alcance a novos públicos de maneira orgânica. Além disso, mais de dois terços usam o TikTok como fonte de aprendizado empreendedor.

O relatório apontou que 68% dos empreendedores dependem do alcance orgânico, livres de investimento em publicidade. Além disso, 51% dos empreendedores afirmaram ter crescido pelo alcance não pago, e 52% disseram que a própria plataforma ajuda a acessar novos mercados. Outros 58% relataram ter concluído compras diretamente no TikTok Shop depois de terem descoberto um produto na rede social. O acesso a novos produtos na plataforma impulsiona vendas foram dela, de acordo com o relatório.

"Quando pequenas empresas ganham acesso a ferramentas digitais, conhecimento e comunidades engajadas, o impacto vai além das transações. A descoberta mostra o TikTok como um motor da economia do Brasil, onde a criatividade e a descoberta se traduzem em crescimento real", analisou Monica Guise, Diretora de Políticas Públicas do TikTok no Brasil.

Segundo afirma a diretora, o TikTok tem a capacidade de ajudar a reduzir barreiras de acesso ao mercado nacional, além de acelerar a transição de iniciativas locais para negócios economicamente sustentáveis. "O impacto do TikTok no Brasil vai além do ambiente digital. Ele se traduz em oportunidades concretas para que pequenas e médias empresas expandam seu alcance, fortaleçam capacidades e transformem conteúdo em resultados econômicos. Isso mostra como as plataformas digitais podem impulsionar a inclusão e o desenvolvimento”, detalha Monica.