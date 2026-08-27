InícioBrasil
OPERAÇÃO

PF mira grupo que enviava brasileiras para exploração sexual na França

Organização criminosa aliciava brasileiras para exploração sexual; Justiça determinou o bloqueio de até R$ 10 milhões em bens dos investigados

Segundo as apurações, o grupo oferecia às vítimas documentos de viagem, passagens, hospedagem e divulgação de anúncios no exterior - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Segundo as apurações, o grupo oferecia às vítimas documentos de viagem, passagens, hospedagem e divulgação de anúncios no exterior - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou a Operação El Dorado nesta quinta-feira (27/8) para combater uma organização criminosa transnacional. O grupo é suspeito de aliciar e enviar mulheres brasileiras para exploração sexual no sul da França.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bernardo do Campo (SP) e São Vicente (SP). As ordens foram expedidas pela Justiça Federal em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia Mais

  • Tráfico internacional de mulheres: PF investiga esquema que fez vítimas no DF

  • PF mira grupo que abusava de mulheres sedadas e postava nas redes

  • Homem é preso por suspeita de integrar rede de pedofilia e extorsão

A Justiça também impôs medidas cautelares a três investigados, como a entrega do passaporte, a proibição de deixar o país e o uso de monitoração eletrônica. Eles também deverão comparecer a todos os atos da investigação.

Foi determinado o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas, ativos financeiros e bens de dois suspeitos e de empresas ligadas a eles.

A investigação começou a partir de uma cooperação policial internacional com autoridades francesas. De acordo com as apurações, o grupo oferecia às vítimas documentos de viagem, passagens, hospedagem e a divulgação de anúncios no exterior.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual e organização criminosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/08/2026 09:41
SIGA
x