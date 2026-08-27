PF mira grupo que enviava brasileiras para exploração sexual na França

A Polícia Federal deflagrou a Operação El Dorado nesta quinta-feira (27/8) para combater uma organização criminosa transnacional. O grupo é suspeito de aliciar e enviar mulheres brasileiras para exploração sexual no sul da França.
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Policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bernardo do Campo (SP) e São Vicente (SP). As ordens foram expedidas pela Justiça Federal em São Paulo.
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A Justiça também impôs medidas cautelares a três investigados, como a entrega do passaporte, a proibição de deixar o país e o uso de monitoração eletrônica. Eles também deverão comparecer a todos os atos da investigação.
Foi determinado o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas, ativos financeiros e bens de dois suspeitos e de empresas ligadas a eles.
A investigação começou a partir de uma cooperação policial internacional com autoridades francesas. De acordo com as apurações, o grupo oferecia às vítimas documentos de viagem, passagens, hospedagem e a divulgação de anúncios no exterior.
Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual e organização criminosa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.