PF mira grupo que enviava brasileiras para exploração sexual na França

Segundo as apurações, o grupo oferecia às vítimas documentos de viagem, passagens, hospedagem e divulgação de anúncios no exterior - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou a Operação El Dorado nesta quinta-feira (27/8) para combater uma organização criminosa transnacional. O grupo é suspeito de aliciar e enviar mulheres brasileiras para exploração sexual no sul da França.

Policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bernardo do Campo (SP) e São Vicente (SP). As ordens foram expedidas pela Justiça Federal em São Paulo.

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A Justiça também impôs medidas cautelares a três investigados, como a entrega do passaporte, a proibição de deixar o país e o uso de monitoração eletrônica. Eles também deverão comparecer a todos os atos da investigação.

Foi determinado o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas, ativos financeiros e bens de dois suspeitos e de empresas ligadas a eles.

A investigação começou a partir de uma cooperação policial internacional com autoridades francesas. De acordo com as apurações, o grupo oferecia às vítimas documentos de viagem, passagens, hospedagem e a divulgação de anúncios no exterior.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual e organização criminosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.