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Ferrugem expõe reação chocante da filha após ela perder a mãe

Cantor falou sobre a partida precoce de Juliana Barbosa, mãe de sua primeira filha

Ferrugem expõe reação chocante da filha após ela perder a mãe - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ferrugem expõe reação chocante da filha após ela perder a mãe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao canal Brito PodCast, exibida na terça-feira (16), Ferrugem abriu o coração ao falar sobre uma das perdas mais dolorosas de sua trajetória pessoal, que foi morte de Juliana Barbosa, mãe de sua filha mais velha, Julia.

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Em um relato carregado de emoção, o cantor relembrou os últimos momentos da ex-companheira e destacou a força demonstrada pela menina diante da tragédia.

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Ao revisitar o episódio, que aconteceu em 2015, quando Juliana morreu aos 27 anos, o pagodeiro aproveitou para esclarecer informações que ganharam repercussão na época.

Segundo ele, a embolia pulmonar que causou a morte da jovem aconteceu após uma série de procedimentos cirúrgicos, mas não teve relação com uma lipoaspiração, como chegou a ser divulgado por algumas pessoas.

"Ela fez uma diminuição das mamas, abdominoplastia e tirou um mioma. A galera falou sobre 'lipo', mas cara, não tem nada disso. Ela foi liberada no mesmo dia. Fez três procedimentos completamente invasivos. No dia seguinte deu uma queda brava", relatou.

O artista também recordou o encontro entre Juliana e a filha pouco antes da piora no estado de saúde. Para ele, a cena ficou marcada pela sensação de que aquela seria uma despedida definitiva.

"Ela estava gelada. Senti que era uma despedida de mim e da Julia. Ela beijou abraçou e disse: 'eu te amo'; 'fica com o papai que já eu melhoro'", contou o cantor ao recordar o momento.

Ao falar sobre os dias que se seguiram à perda, Ferrugem destacou a maturidade surpreendente da filha, que tinha apenas três anos na época.

Segundo ele, mesmo tão pequena, Julia encontrou palavras capazes de confortá-lo em meio ao luto e ajudá-lo a seguir em frente.

"Ela chegou para mim e falou: 'para de chorar, papai. A mamãe virou uma estrelinha'. Ela me trouxe força para erguer a família.", afirmou o músico, emocionado ao relembrar a reação da filha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 18/06/2026 10:38
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