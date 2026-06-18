Ferrugem expõe reação chocante da filha após ela perder a mãe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao canal Brito PodCast, exibida na terça-feira (16), Ferrugem abriu o coração ao falar sobre uma das perdas mais dolorosas de sua trajetória pessoal, que foi morte de Juliana Barbosa, mãe de sua filha mais velha, Julia.

Em um relato carregado de emoção, o cantor relembrou os últimos momentos da ex-companheira e destacou a força demonstrada pela menina diante da tragédia.

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Ao revisitar o episódio, que aconteceu em 2015, quando Juliana morreu aos 27 anos, o pagodeiro aproveitou para esclarecer informações que ganharam repercussão na época.

Segundo ele, a embolia pulmonar que causou a morte da jovem aconteceu após uma série de procedimentos cirúrgicos, mas não teve relação com uma lipoaspiração, como chegou a ser divulgado por algumas pessoas.

"Ela fez uma diminuição das mamas, abdominoplastia e tirou um mioma. A galera falou sobre 'lipo', mas cara, não tem nada disso. Ela foi liberada no mesmo dia. Fez três procedimentos completamente invasivos. No dia seguinte deu uma queda brava", relatou.

O artista também recordou o encontro entre Juliana e a filha pouco antes da piora no estado de saúde. Para ele, a cena ficou marcada pela sensação de que aquela seria uma despedida definitiva.

"Ela estava gelada. Senti que era uma despedida de mim e da Julia. Ela beijou abraçou e disse: 'eu te amo'; 'fica com o papai que já eu melhoro'", contou o cantor ao recordar o momento.

Ao falar sobre os dias que se seguiram à perda, Ferrugem destacou a maturidade surpreendente da filha, que tinha apenas três anos na época.

Segundo ele, mesmo tão pequena, Julia encontrou palavras capazes de confortá-lo em meio ao luto e ajudá-lo a seguir em frente.

"Ela chegou para mim e falou: 'para de chorar, papai. A mamãe virou uma estrelinha'. Ela me trouxe força para erguer a família.", afirmou o músico, emocionado ao relembrar a reação da filha.