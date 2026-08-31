Atacante do Vasco é alvo de operação contra tráfico; ex-atleta do Santos é preso

O atacante David, do Vasco da Gama, é investigado por suspeita de envolvimento com grupo ligado ao tráfico interestadual - (crédito: Reprodução/Instagram/David Corrêa)

O atacante David Corrêa, conhecido como DVD e jogador do Vasco da Gama, é alvo de uma operação da Polícia Civil contra uma organização investigada por tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de A Tropa, cumpre mandados nesta segunda-feira (31/8) em diferentes estados e no Distrito Federal.

Segundo a TV Globo, policiais cumpriram mandados de busca na casa do jogador, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, ambos na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

David foi ao CT no próprio carro, cuja placa começa com “DVD”, para acompanhar o cumprimento das diligências. Na saída, o jogador não quis falar com a imprensa.



Outro atleta apontado como alvo da operação é Renyer Oliveira, atacante que passou pelas categorias de base do Santos e foi contratado recentemente pelo Azuriz, de Pato Branco (PR). Durante o cumprimento de um mandado em São Paulo, ele foi detido por desacato e resistência.

Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. As diligências ocorrem em cidades da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços no Rio de Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal.

No Rio, a operação mobiliza agentes da 14ª DP (Leblon), da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). Os mandados foram cumpridos em endereços na Barra da Tijuca e em Vargem Grande.

A investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo apura a estrutura e a atuação de um grupo criminoso com ramificações em diferentes estados. Entre as linhas investigativas está a possibilidade de participação de atletas profissionais e empresários ligados à organização.

A ação reúne aproximadamente 100 policiais civis, além de mais de 38 viaturas e dois helicópteros, em uma operação coordenada entre diferentes estados.

“A operação integra uma atuação conjunta entre as Polícias Civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas que atuam de forma interestadual”, disse a Polícia Civil do RJ.

O nome da operação, ‘A Tropa’, faz referência à autodenominação utilizada pelos próprios investigados para se referirem ao grupo criminoso”, segundo as autoridades. A apuração busca esclarecer a extensão das atividades atribuídas ao grupo e eventuais conexões com pessoas que atuam nos meios esportivo e empresarial.

O Correio procurou o Vasco da Gama para comentar a operação e a situação envolvendo o jogador David, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.