InícioBrasil
Loterias

Mega-sena, Lotofácil, Quina, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte: resultados deste domingo

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/YouTube)
Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na manhã deste domingo (30/8), seis loterias: os concursos nº 3051 da Mega-Sena, o nº 3775 da Lotofácil, nº 7105 da Quina, nº 2435 da Timemania, nº 385 da +Milionária, e o nº 1285 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A queridinha Mega-Sena, acumulou o prêmio para R$36.000.00,00, e teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48. O novo sorteio será feito no dia 1 de setembro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$2.000.000,00 para quem acertou as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25. A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou, com prêmio previsto de R$10.000.000,00, e sorteou os seguintes números: 02- 33 - 41- 48 - 78.  O novo sorteio será feito no dia 31 de agosto.  

A Timemania também acumulou, e tem prêmio previsto de R$11.300.000,00, apresentando o seguinte resultado: 07- 15 - 26 - 42 - 53 - 78 - 80. O time do coração é o Cruzeiro de Minas Gerais. 

A +Milionária também encerrou acumulada, com prêmio de R$90.000.000,00, e sorteou o seguintes números: 10 -12 - 13 -16 - 33 - 50. Os trevos sorteados foram os números 3 e 4. O próximo sorteio será realizado no dia 2 de setembro. 

Com prêmio previsto de 2.500.000,00, o Dia de Sorte acumulou, e teve o seguinte resultado: 04 -05 - 06 - 10 - 12 - 15 - 17. O mês da sorte foi abril. O próximo sorteio será feito no dia 31 de agosto. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/08/2026 12:55 / atualizado em 30/08/2026 13:01
SIGA
x