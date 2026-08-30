Mega-sena, Lotofácil, Quina, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte: resultados deste domingo

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na manhã deste domingo (30/8), seis loterias: os concursos nº 3051 da Mega-Sena, o nº 3775 da Lotofácil, nº 7105 da Quina, nº 2435 da Timemania, nº 385 da +Milionária, e o nº 1285 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha Mega-Sena, acumulou o prêmio para R$36.000.00,00, e teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 15 - 20 - 21 - 38 - 48. O novo sorteio será feito no dia 1 de setembro.

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A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$2.000.000,00 para quem acertou as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25. A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou, com prêmio previsto de R$10.000.000,00, e sorteou os seguintes números: 02- 33 - 41- 48 - 78. O novo sorteio será feito no dia 31 de agosto.

A Timemania também acumulou, e tem prêmio previsto de R$11.300.000,00, apresentando o seguinte resultado: 07- 15 - 26 - 42 - 53 - 78 - 80. O time do coração é o Cruzeiro de Minas Gerais.

A +Milionária também encerrou acumulada, com prêmio de R$90.000.000,00, e sorteou o seguintes números: 10 -12 - 13 -16 - 33 - 50. Os trevos sorteados foram os números 3 e 4. O próximo sorteio será realizado no dia 2 de setembro.

Com prêmio previsto de 2.500.000,00, o Dia de Sorte acumulou, e teve o seguinte resultado: 04 -05 - 06 - 10 - 12 - 15 - 17. O mês da sorte foi abril. O próximo sorteio será feito no dia 31 de agosto.