Avião com 151 pessoas sai da pista durante pouso e atola na lama

Um avião com 151 pessoas a bordo saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (31/8) e ninguém ficou ferido.
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Após sair da pista, a aeronave atolou na lama.
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De acordo com a Latam, a companhia precisou cancelar o voo LA3859, que faria o trajeto de Cascavel para Guarulhos. Os clientes estão sendo acomodados em outras operações que partem de Foz do Iguaçu (PR).
A companhia aérea também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.
A empresa afirma que "adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos".
Com informações da Agência Estado*
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.