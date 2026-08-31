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Avião com 151 pessoas sai da pista durante pouso e atola na lama

Ninguém ficou ferido no incidente no Aeroporto de Cascavel; companhia trabalha na remoção da aeronave e na reacomodação dos outros passageiros

Aeronave da Latam após sair da pista e atolar na lama no Aeroporto de Cascavel - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Aeronave da Latam após sair da pista e atolar na lama no Aeroporto de Cascavel - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um avião com 151 pessoas a bordo saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (31/8) e ninguém ficou ferido.

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Após sair da pista, a aeronave atolou na lama.

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De acordo com a Latam, a companhia precisou cancelar o voo LA3859, que faria o trajeto de Cascavel para Guarulhos. Os clientes estão sendo acomodados em outras operações que partem de Foz do Iguaçu (PR).

A companhia aérea também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.

A empresa afirma que "adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos".

Com informações da Agência Estado*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/08/2026 13:23 / atualizado em 31/08/2026 13:27
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