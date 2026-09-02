De Maluf a Iza: o 3 de setembro que une gerações de famosos

Paulo Maluf e Iza são alguns dos nomes que celebram aniversário nesta quinta-feira, conectando política e música - (crédito: Sergio Lima/AFP e Reprodução/Instagram)

Uma data no calendário une personalidades de universos completamente distintos, que vão da política ao esporte, passando pela música e pela televisão. Cada um com sua trajetória, eles compartilham o mesmo dia para celebrar mais um ano de vida, mostrando como uma folha do calendário pode conectar gerações e áreas de atuação.

Neste dia 3 de setembro, celebram aniversário o político Paulo Maluf, o ídolo do futebol Dirceu Lopes, o apresentador Luciano Huck, o cantor Gusttavo Lima e a cantora Iza. As comemorações atravessam décadas de história e marcos importantes na cultura e na sociedade brasileira.

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Os aniversariantes do dia

Paulo Maluf

Uma das figuras mais conhecidas e controversas da política nacional, o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, completa 95 anos. Sua carreira é marcada por grandes obras e também por polêmicas que repercutem até hoje no cenário político.

Dirceu Lopes

Nos gramados, a celebração é para Dirceu Lopes, que chega aos 80 anos. Conhecido como o “Príncipe”, ele se tornou um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Sua habilidade e visão de jogo encantaram torcedores e marcaram uma era no futebol brasileiro.

Luciano Huck

Da televisão, Luciano Huck comemora 55 anos. Consolidado como um dos principais comunicadores do país, ele está há décadas no ar pela TV Globo, comandando programas de grande audiência que o conectaram com o público de todo o Brasil.

Gusttavo Lima

A música sertaneja festeja os 37 anos de Gusttavo Lima. Apelidado de “Embaixador”, o cantor é um fenômeno de popularidade, responsável por alguns dos maiores sucessos do gênero na última década, com shows que arrastam multidões.

Iza

Fechando a lista, a cantora Iza celebra 36 anos. Dona de uma voz potente e de um carisma contagiante, ela se firmou como uma das artistas mais relevantes da música pop brasileira, transformando-se em um ícone de sua geração.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.