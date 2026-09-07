Mulher de PM é encontrada morta com tiro na cabeça com arma do marido

Larissa Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no banheiro da casa onde morava com o marido, um policial militar, em Embu das Artes (SP), na manhã de domingo (6/9). A arma do PM estava sob o corpo da vítima.
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Segundo o g1, o policial, identificado como Vinicius, afirmou aos agentes que atenderam a ocorrência que Larissa havia tirado a própria vida. A família da jovem, no entanto, contesta essa versão e suspeita que ela tenha sido vítima de feminicídio.
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O caso foi registrado como morte suspeita porque os policiais militares e civis, os peritos e socorristas que estiveram no imóvel não encontraram elementos suficientes para concluir que houve suicídio.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h. Ao chegar ao endereço, Larissa foi encontrada no chão do banheiro , com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte.
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Segundo familiares de Larissa, o casal havia se mudado para o imóvel a menos de um mês. A irmã do policial, que esteve na casa horas antes da morte, relatou à polícia que Larissa e Vinícius haviam discutido e conversado sobre o fim do relacionamento. Ela é considerada uma testemunha importante para a investigação.
Os familiares da jovem disseram que ela vivia uma fase feliz e havia planejado realizar procedimentos estéticos. Para eles, Larissa não tiraria a própria vida.
O marido prestou depoimento e agora a Polícia Civil começa a ouvir outras testemunhas e procuram imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu no imóvel antes do disparo.
A perícia foi acionada, e exames periciais foram solicitados. Os laudos deverão ajudar a determinar a dinâmica da morte e esclarecer se o disparo foi feito pela própria vítima ou por outra pessoa.
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