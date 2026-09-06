Neve chega ao Rio Grande do Sul e pinta de branco a Serra Gaúcha

Passeio a cavalo sob neve em São José dos Ausentes, uma das cidades do Rio Grande do Sul a registrar o fenômeno neste domingo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Pelo menos duas cidades dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, registraram neve neste domingo (6/9). A empresa de meteorologia Climatempo confirmou o fenômeno no pico do Monte Negro, em São José dos Ausentes, e na região do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, após analisar vídeos.

Nas redes sociais, a Secretaria de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes compartilhou imagens da neve. Em um dos registros, um grupo passeia a cavalo enquanto os flocos caem. "A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes", publicou a pasta.

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De acordo com a Climatempo, a cidade gaúcha teve temperatura mínima de 0,9ºC no domingo. No mesmo dia, a menor temperatura do Brasil foi marcada em São Joaquim (SC), com -1,8ºC. Em São Paulo, as cidades mais frias foram Campos do Jordão, com 8,9ºC, e Barra do Turvo, com 10,8ºC.

Houve também registro de chuva congelada em São Francisco de Paula e Gramado, na Serra Gaúcha. A neve cai em flocos de gelo e chega ao chão sem derreter. Já a chuva congelada começa como neve, derrete em uma camada mais quente do ar e congela novamente antes de tocar o solo, formando pequenas pedras de gelo.

Previsão do tempo

A combinação de frio intenso e muita umidade possibilitou os fenômenos, segundo a Climatempo. Novos registros de neve podem ocorrer entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, 7, nas serras Gaúcha e Catarinense. Contudo, a nebulosidade deve diminuir, o que reduz as chances de nevar.

O Dia da Independência será gelado no Sul. A previsão indica que o dia deve amanhecer com muita geada e temperaturas negativas em várias áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, também há chances de geada, com mínimas entre 0ºC e 5ºC.

O centro da massa de ar polar que atingiu o Brasil passará pelo Uruguai durante a segunda-feira. Com o deslocamento do fenômeno para o oceano na terça-feira, 8, as temperaturas devem começar a subir.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.